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Общество

Составлен график троллейбусного маршрута № 105

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ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» обнародовало график работы нового троллейбусного маршрута № 105 Пенза («Арбековская Застава») - Засечное («Ул. Фонтанная»). Машины выйдут на него с 23 октября.

В будни троллейбусы в сторону Терновки будут отправляться с 5:19 до 22:25, но не все из Арбековской Заставы. Так, первые рейсы - с 5:19 до 5:59 включительно - поедут от остановки «Автодорожный колледж». От Заставы первый троллейбус выдвинется в 6:05.

Кроме того, последние рейсы - практически каждый второй с 19:10 и все с 21:25 - будут доезжать из Арбекова только до остановки «Школа № 9».

Из Засечного первый рейс назначен на 6:10. В том же направлении с остановочного пункта «Школа № 9» троллейбусы № 105 заявлены с 5:40.

Рейсы в 19:05, 20:50 и все после 21:15 (последний - в 21:45) будут доезжать только до остановочного пункта «Автодорожный колледж».

В целом же в течение дня промежуток между отправлениями троллейбусов заявлен от 5 минут в часы пик до 35 минут в обед.

В выходные и праздничные дни расписание будет таким: первый рейс в сторону Засечного из Заставы - в 6:05, от «Автодорожного колледжа» - в 5:40. Последний рейс из Арбекова до ул. Фонтанной - в 20:50, до остановки «Школа № 9» - в 21:50.

Из Засечного первый троллейбус поедет в 6:08, от остановки «Школа № 9» в сторону Арбекова - в

5:17. Последний до Заставы отправится в 20:26, до остановочного пункта «Автодорожный колледж» - в 22:05.

Стоит отметить, что в выходные дни промежутки между рейсами также заявлены небольшие, за исключением 50 минут между отправлениями из Заставы в 12:50 и 13:40.

Стоимость проезда и провоза багажа в троллейбусе № 105 составит 20 рублей, без предоставления льгот.

Подробно маршрут описан здесь.

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