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Общество

В Пензе электросирены будут проверять до 31 октября

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В Пензе до 31 октября по будням с 9:00 до 18:00 продолжат проверять работу электросирен. Горожан предупредили: запускаться будут не все устройства.

«Тестирование проводится в рамках выполнения пуско-наладочных работ при модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Пензенской области. Оно необходимо для проверки работоспособности вновь установленного оборудования», - пояснили в пресс-службе администрации города.

В Заречном запланирована аналогичная проверка, которую хотят завершить также 31 октября. Администрации попросила жителей закрытого города сохранять спокойствие.

4 октября в Пензенской области проводилась комплексная проверка систем оповещения населения подачей сигнала «Внимание всем!». Ее организовали в рамках месячника гражданской обороны, стартовавшего 1-го числа. С 10:40 до 10:43 должны были работать электрические, электронные сирены и акустические громкоговорители. С 10:43 до 10:44 горожан оповещали путем замещения сигналов теле- и радиоканалов проверочным сигналом.

Поскольку событие широко анонсировалось, чтобы избежать паники среди населения, пензенцы ждали сигнал «Внимание всем!», а после заявленного времени его звучания поспешили поделиться комментариями. Оказалось, что большинство сирен не услышали либо звук был на грани слышимости.

На претензии горожан ответил представитель пресс-службы мэрии. Он пояснил: «В связи с реконструкцией региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Пензенской области не во всех районах города было слышно сирены. Не волнуйтесь, после завершения работ будет проведена повторная проверка систем оповещения».

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