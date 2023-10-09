В Заречном 3 недели будут включать электросирены

09.10.2023 | 20:35

В Заречном в течение 3 недель будут проверять работоспособность электросирен. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщили в администрации закрытого города.

«С 9 по 31 октября в рабочие дни с 9:00 до 18:00 будут осуществляться пробные запуски электросирен», - уточнили в местном управлении гражданской защиты населения. Более конкретно время не указали.

Администрация Заречного просит горожан сохранять спокойствие.

4 октября в Пензенской области проводилась комплексная проверка систем оповещения населения подачей сигнала «Внимание всем!». Ее организовали в рамках месячника гражданской обороны, стартовавшего 1-го числа. С 10:40 до 10:43 должны были работать электрические, электронные сирены и акустические громкоговорители. С 10:43 до 10:44 горожан оповещали путем замещения сигналов теле- и радиоканалов проверочным сигналом.

«Целью данных проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о вероятных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - поясняли в пресс-службе администрации Пензы.

Поскольку событие широко анонсировалось, чтобы избежать паники среди населения, пензенцы ждали сигнал «Внимание всем!», а после заявленного времени его звучания поспешили поделиться комментариями. Оказалось, что большинство сирен не услышали либо звук был на грани слышимости.

На претензии горожан ответил представитель пресс-службы мэрии. Он пояснил: «В связи с реконструкцией региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Пензенской области не во всех районах города было слышно сирены. Не волнуйтесь, после завершения работ будет проведена повторная проверка систем оповещения».