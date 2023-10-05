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Общество

Стало известно, почему не все услышали сирены 4 октября

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В администрации Пензы объяснили, почему во время комплексной проверки систем оповещения населения сигнал «Внимание всем!» услышали не все горожане.

Представитель мэрии оставил комментарий в телеграм-канале PenzaInform под опросом, в котором на 12:20 четверга, 5 октября, приняли участие 3 331 человек.

Вопрос звучал так: «Слышали сирену в 10:40?» Большинство - 77% - выбрали ответ «Нет». Услышали сирену 17%. За вариант «Что-то было, но тихо и непонятно» проголосовали 6%.

Представитель пресс-службы администрации, отвечая на многочисленные комментарии возмущенных пензенцев, пояснил: «В связи с реконструкцией региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Пензенской области не во всех районах города было слышно сирены. Не волнуйтесь, после завершения работ будет проведена повторная проверка систем оповещения».

Комплексную проверку систем оповещения населения подачей сигнала «Внимание всем!» организовали в рамках месячника гражданской обороны, стартовавшего 1 октября. Она проходила 4-го числа. С 10:40 до 10:43 должны были работать электрические, электронные сирены и акустические громкоговорители. С 10:43 до 10:44 горожан оповещали путем замещения сигналов теле- и радиоканалов проверочным сигналом.

«Целью данных проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о вероятных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - поясняли в пресс-службе администрации Пензы.

Поскольку событие широко анонсировалось, чтобы избежать паники среди населения, пензенцы ждали сигнал «Внимание всем!», а после заявленного времени его звучания поспешили поделиться комментариями. Оказалось, что большинство сирен не услышали либо звук был на грани слышимости.

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