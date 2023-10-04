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Общество

Пензенцы жалуются, что не услышали сигнала «Внимание всем!»

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В среду, 4 октября, в Пензе провели комплексную проверку систем оповещения населения подачей сигнала «Внимание всем!». Ее организовали в рамках месячника гражданской обороны, стартовавшего с 1-го числа.

С 10:40 до 10:43 должны были работать электрические, электронные сирены и акустические громкоговорители. С 10:43 до 10:44 горожан оповещали путем замещения сигналов теле- и радиоканалов проверочным сигналом.

«Целью данных проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о вероятных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - поясняли в пресс-службе администрации Пензы.

Поскольку событие широко анонсировалось, чтобы избежать паники среди населения, пензенцы ждали сигнал «Внимание всем!», а после заявленного времени его звучания поспешили поделиться комментариями. Оказалось, что большинство сирен не услышали либо звук был на грани слышимости.

«На Стреле тишина», «Гидрострой - ниче не слышно», «Окружная - нету», «В Арбеково ничего не было», «ГПЗ молчит», «На Западной я не слышала ничего», «Центр - тишина, Московская», «Терновка - тишина», «ГПЗ - вообще ничего не слышно, по телеканалам прошло уведомление», «Арбековская застава. Специально окно открыл, чтобы послушать. Тишина», «На Южной не было. Если бы не прочитала, что должна быть, то и не узнала», «Спутник - тишина», «В 10:40 тихо на Кижеватова», «Революционная - не слышно», «Центр - тихо», - сообщили пензенцы.

Вторыми по частоте оказались комментарии о слабом звуке. «Слабоватенько вышло», «Да, слабовато, даже внимания сначала не обратила», «Шуист, но можно было громче», «Если дома делать дела и + музыка или работает телевизор или окна закрыты, то можно было и не услышать», «Тихо было», «Южная поляна - еле слышно», «Тернопольская - только что было еле слышно. Звучала пару секунд», «На Островского, но было тихо очень», «Центр, ул. Суворова. Что-то было, но не очень понятно», «Автовокзал, но слабо слышно», «Слышно, но тихо, Пенза-4», «В Октябрьском районе было слышно, но не очень хорошо (живу у М-5)», «Ладожская, типа это была сирена, да? На грани слышимости», «Ахуны - тихо», «Нахаловка, оооочень тихо. Вообще не слышно особо. Даже и не поймешь, что это сирена», - поделились горожане.

Некоторые сирену услышали: «На Западной слышно», «В Бессоновке работают», «В Чаадаевке была», «В центре у ПГУ работали 3 минуты», «Север! Пять минут назад», «На Вяземского выло ой как громко», «Автовокзал слышно», «Слышно в поселке Победа». Но таких комментариев оказалось меньше.

Соотношение слышавших и неслышавших с превышением количества последних подтверждает и опрос, проведенный в телеграм-канале PenzaInform. Вопрос звучал так: «Слышали сирену в 10:40?» За первые 40 минут (на 11:30 4 октября) в нем приняли участие 1 288 человек. Большинство - 75% - выбрали ответ «Нет». Услышали сирену 17%. За вариант «Что-то было, но тихо и непонятно» проголосовали 8%.

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