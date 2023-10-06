В Пензенской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

06.10.2023 | 12:26

В Пензенской области продлили действие V класса пожарной опасности леса. Она сохранится с 7 по 9 октября.

Об этом 6-го числа предупредила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

О чрезвычайной пожарной опасности, свидетельствующей о возрастании риска возгораний в лесах, было заявлено с 3 октября, до этого с 26 сентября речь шла о IV классе.

Также в регионе с 27-го числа и до сих пор действует режим повышенной готовности, введенный из-за неблагоприятных метеорологических явлений, обусловленных повышением среднесуточных температур воздуха и отсутствием осадков.

Различают пять классов пожарной опасности в лесах в зависимости от погоды: I - опасность отсутствует, II - малая степень пожароопасности, III - средняя степень, IV - высокая степень, V - чрезвычайная степень.

Накануне в МЧС сообщили, что с 7 по 11 октября на территории Пензенской области ожидаются интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега. Сопровождать их будет сильный ветер с порывами от 17 до 24 м/с.