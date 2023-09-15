В Пензе нашли возможность ликвидировать ловушку для машин

15.09.2023 | 13:43

В Пензе исчез «капкан на Gelandewagen» - так в последнее время горожане называли провал в микрорайоне Терновка, в который один за другим попадали автомобили.

Об этом в пятницу, 15 сентября, сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила местная жительница.

Яма у дома № 156 на улице Терновского стала местной достопримечательностью. Летом 2021 года туда угодил Renault Duster, а год спустя, 20 июля 2023-го, провалился Suzuki.

На следующий день в капкан попали одно за другим два транспортных средства - грузовик-мусоровоз и внедорожник Mercedes-Benz (Gelandewagen).

Яму заделали на скорую руку, но это ничего не дало. Она вновь заполнилась водой, а автомобилистам пришлось объезжать ее по тротуару. В управлении ЖКХ пообещали устранить аварийную ситуацию, однако дело и застыло.

18 августа в Сети появилось фото двух люков на том же месте: с одного крышка была сдвинута в сторону, рядом с другим зиял провал, небрежно прикрытый тонкими деревянными рейками.

23 августа тема вновь была поднята на странице губернатора Олега Мельниченко соцсети «ВКонтакте». В городском управлении ЖКХ объяснили, что перечень объектов улично-дорожной сети на 2023 год уже сформирован, поэтому ремонт на участке проведут в лучшем случае в 2024-м. При этом в управлении сослались на «реальные возможности бюджета города».

И все-таки ловушка для автомобилей исчезла. На фото, присланном пензячкой, запечатлены мужчина с ручным агрегатом для укладки асфальта и заплатка на дорожном полотне.

«Яму на Терновского, 156, заделали асфальтом», - сообщила подписчица.

Примечательно, что вопрос решился сразу после того, как в огороженный котлован на проспекте Победы влетел ВАЗ-2115. Машина опрокинулась вверх колесами, 53-летнего водителя зажало в салоне. Спасатели деблокировали его, а медики доставили в больницу, где приняли решение о госпитализации.