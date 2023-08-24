Ловушку на улице Терновского не будут асфальтировать в 2023-м

24.08.2023 | 21:27

Территория у дома № 156 на улице Терновского вновь стала предметом обсуждения в информационном пространстве.

20 июля здесь из-за утечки воды просел люк, и в яму провалился Suzuki, а 21-го в капкан попали один за другим два транспортных средства - грузовик-мусоровоз и внедорожник Mercedes-Benz (Gelandewagen). Примечательно, что в 2021 году в эту же западню угодил Renault Duster.

Яму заделали, но вскоре она снова заполнилась водой, а автомобили были вынуждены объезжать ее по тротуару. 25 июля в управлении ЖКХ пообещали устранить аварийную ситуацию.

18 августа в одном из городских сообществ появились фото, сделанные в опасном месте.

На снимках запечатлены два люка: с одного крышка сдвинута в сторону, рядом с другим зияет провал, небрежно прикрытый тонкими деревянными рейками.

«Три недели назад 4 машины провалились в этом люке. Водоканал не чесался. Потом все же приехал, оставил район на 2 дня без воды. Типа сделали, гравием присыпали. Сейчас уже два люка на дороге без хозяина!» - написал автор.

23 августа тема проблема вновь была поднята на странице губернатора Олега Мельниченко соцсети «ВКонтакте».

«По улице Терновского, 156, провалился люк, из которого 3 недели назад фонтаном текла вода. Текучку устранили, закрыли люк и засыпали щебнем. Но вот только на это место не положили асфальт. Итог какой? 3 недели творится сущий ад. Люк упал и там огромная дыра, куда может спокойно провалиться человек в темноте, на машине страшно ездить, дабы колесо не провалилось», - обрисовала ситуацию горожанка Мария А.

Ответ вновь пришел из Управления ЖКХ Пензы. В нем говорится, что в адрес подрядной организации направлена информация о необходимости приведения основания колодца у дома № 156 на улице Терновского в нормативное состояние.

Пензячке также объяснили, что ремонта дороги в районе многоквартирных домов № 150, 154а, 156а, 162 и 162а на Терновского в этом году не будет из-за того, что перечень объектов по ремонту улично-дорожной сети на 2023 год уже сформирован.

«Возможность проведения ремонтных работ на указанном участке будет рассмотрена в 2024 году исходя из реальных возможностей бюджета города», - уклончиво пообещали в УЖКХ.