Пензенцы увидели фонтан на улице Захарова

В четверг, 17 августа, на улице Захарова в Пензе прохожие наблюдали необычное явление. На газоне забил фонтан.
По словам очевидцев, запечатлевших новую «достопримечательность» и сделавших пост в соцсети «ВКонтакте», авария на коммунальных сетях случилась недалеко магазина «Ситилинк», поблизости от перекрестка с улицей Космодемьянской.
У фонтана на видео несколько струй, они поднимаются на несколько метров и орошают газон поблизости, на прохожих вода не попадает.
«Автополив газона», «Пенза - город проколов и провалов», - прокомментировали кадры горожане.
Upd: по данным на 18:20 фонтан исчез. Вероятно, воду перекрыли.
11 августа новый «водный объект» пензенцы наблюдали на улице Лозицкой. Из-под тротуара там неожиданно забил гейзер. Горожанам стоило быть аккуратными: горячая вода текла по пешеходной зоне.
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