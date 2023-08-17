Пензенцы увидели фонтан на улице Захарова

17.08.2023 | 18:06

В четверг, 17 августа, на улице Захарова в Пензе прохожие наблюдали необычное явление. На газоне забил фонтан.

По словам очевидцев, запечатлевших новую «достопримечательность» и сделавших пост в соцсети «ВКонтакте», авария на коммунальных сетях случилась недалеко магазина «Ситилинк», поблизости от перекрестка с улицей Космодемьянской.

У фонтана на видео несколько струй, они поднимаются на несколько метров и орошают газон поблизости, на прохожих вода не попадает.

«Автополив газона», «Пенза - город проколов и провалов», - прокомментировали кадры горожане.

Upd: по данным на 18:20 фонтан исчез. Вероятно, воду перекрыли.

11 августа новый «водный объект» пензенцы наблюдали на улице Лозицкой. Из-под тротуара там неожиданно забил гейзер. Горожанам стоило быть аккуратными: горячая вода текла по пешеходной зоне.