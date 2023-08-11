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Происшествия

Из-под тротуара улицы Лозицкой забил гейзер

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Вечером в пятницу, 11 августа, на улице Лозицкой в Пензе из-под тротуара забил гейзер. Видео с места ЧП появилось в Сети.

На кадрах запечатлено, как вода фонтаном выбивается на дорожке, ведущей к пешеходному переходу, и течет сначала по ней, а затем и по проезжей части.

Струя явно горячая: от нее валит пар.

«Только землю привезли, все разровняли. По-новому копайте!», «Для чего постоянно воду отключают? Что за ремонтные работы делают? Какая профилактика, когда вот такое происходит?» - возмутились пензенцы в комментариях под видео.

Коммунальные аварии в районе улицы Лозицкой случаются нередко. Так, водителям пришлось двигаться практически на ощупь из-за ЧП, произошедшего 20 февраля. В следующий раз трубу прорвало в апреле.

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Источник — видео vk.com/prosto_penza
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