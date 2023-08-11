Из-под тротуара улицы Лозицкой забил гейзер

Вечером в пятницу, 11 августа, на улице Лозицкой в Пензе из-под тротуара забил гейзер. Видео с места ЧП появилось в Сети.
На кадрах запечатлено, как вода фонтаном выбивается на дорожке, ведущей к пешеходному переходу, и течет сначала по ней, а затем и по проезжей части.
Струя явно горячая: от нее валит пар.
«Только землю привезли, все разровняли. По-новому копайте!», «Для чего постоянно воду отключают? Что за ремонтные работы делают? Какая профилактика, когда вот такое происходит?» - возмутились пензенцы в комментариях под видео.
Коммунальные аварии в районе улицы Лозицкой случаются нередко. Так, водителям пришлось двигаться практически на ощупь из-за ЧП, произошедшего 20 февраля. В следующий раз трубу прорвало в апреле.
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