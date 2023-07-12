«9 ярдов отжали»: блогер рассказала о жизни Натальи Бочкаревой

12.07.2023 | 20:43

Блогер Ангелина Дубровская в запрещенной в России соцсети рассказала о том, что творилось в жизни Натальи Бочкаревой в последнее время.

«Мы общались с Наташей(( Она мне писала не так давно, я не могла с ней встретиться. Она просила помочь с выходом на СМИ, но вот теперь сама вышла((

Мы так и не успели встретиться

Говорила что ее фирмы партнеры сделали рейдерский захват 9 ярдов отжали и все что у нее было.

Рассказала, что после ухода папы Губернатора. Ее похищали держали в подвале. По ее рассказам можно было писать остросюжетные боевики», - написала блогер (авторские пунктуация и орфография сохранены. - Прим. ред.).

По словам Дубровской, Наталья была очень доброй, щедрой и открытой. Она помогала подругам, консьержам, уборщицам, «держала огромный бизнес в своих женских хрупких руках».

Блогер подчеркнула, что Наталью постоянно «кто-то на что-то разводил». Ее добротой и доверчивостью пользовались мужчины, подруги и партнеры.

О смерти дочери экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева Натальи стало известно 12 июля, трагедия случилась 11-го числа. Тело женщины нашли в ванной комнате. В качестве предварительной причины смерти названа острая сердечная недостаточность.

Чем запомнилась пензенцам дочь экс-губернатора, можно узнать здесь.