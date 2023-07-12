Стала известна причина смерти дочери экс-губернатора Натальи Бочкаревой

12.07.2023 | 12:55

Смерть дочери экс-губернатора Пензенской области Натальи Бочкаревой не носит криминальный характер. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной версии, 44-летняя женщина скончалась из-за проблем с сердцем - острой сердечной недостаточности.

Тело Натальи Бочкаревой было найдено в ее квартире во вторник, 11 июля.

Консьержка дома в Пресненском районе Москвы, обеспокоенная самочувствием женщины, которая не открывала дверь, вызвала оперативные службы. Наталью Бочкареву обнаружили мертвой, без видимых признаков насильственной смерти на теле.

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