Mash: Умерла дочь экс-губернатора Наталья Бочкарева

12.07.2023 | 09:12

В среду, 12 июля, стало известно о смерти 44-летней дочери бывшего губернатора Пензенской области Натальи Бочкаревой.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

Тело Бочкаревой обнаружили в ее квартире в Пресненском районе Москвы. Оперативные службы вызвала консьержка. Она рассказала, что накануне женщине было плохо, а теперь она не открывает дверь.

На теле дочери экс-губернатора не обнаружили следов, указывающих на насильственную смерть.

«Девушка владела долями в семейных хлебопекарных и лесоперерабатывающих компаниях. Ее отец - экс-глава Пензенской области Василий - умер в 2016 году», - напоминает Mash.

В 2021 году Наталья Бочкарева попала в СМИ из-за потери крупной суммы. С марта по май женщина передала 16 миллионов рублей гадалке. Та пообещала решить личные проблемы клиентки, но на деле не оказала никаких услуг. Сообщалось, что мошенничеству предшествовал конфликт Бочкаревой с возлюбленным.