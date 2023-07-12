Наталья Бочкарева: чем запомнилась дочь экс-губернатора

12.07.2023 | 12:30

В среду, 12 июля, стало известно о смерти единственной дочери экс-губернатора Василия Бочкарева Натальи. Женщина давно жила в Москве, и в Пензенской области изредка вспоминали о ней после громких историй, героиней которых она становилась.

Наталья Бочкарева родилась в Пензе, здесь же окончила школу № 24 и вуз - Пензенский государственный университет (юридический факультет). Впоследствии она переехала в столицу.

Еще в 2011 году, когда ей было 32 года, Бочкарева попала в список «золотых детей России» по версии «Коммерсанта». «Еще одна деятельная дочь губернатора, деловой хватке которой можно позавидовать, - Наталья Бочкарева. Ее отец Василий Бочкарев сейчас стоит во главе Пензенской области, а Наталья вместе с Николаем Кривозубовым (братом жены губернатора) - во главе пензенского ООО «Сатурн». Это ООО владеет 76% ООО «Пензенский подшипниковый завод» (выручка в 2009 году - 35,3 млн руб., чистая прибыль - 2,1 млн руб.), по 40,81% акций в ОАО «Евлашевский лесоперерабатывающий комбинат» и ОАО «Евлашевский деревообрабатывающий комбинат», 43,97% екатеринбургского ЗАО «АПО «Хлебопродукт», 51,19% акций ОАО «Пензенский комбинат хлебопродуктов» (выручка в 2009 году - 243,8 млн руб., чистая прибыль - 539 тыс. руб.), 50,16% акций ЗАО «Сердобск хлеб», - сообщало издание.

О Наталье периодически писали в СМИ. Так, в 2011 году, когда она в мае ездила в Пензу, ее квартиру в доме на улице Трехгорный Вал в Москве обчистили воры. «Домушники тщательно подготовились к краже из квартиры Натальи Бочкаревой. Они изучили подходы к квартире дочки губернатора, которая находится на третьем этаже современного кирпичного дома. Один из них проник в подъезд еще днем. А вечером спустился на второй этаж, вышел на козырек подъезда, фомкой отжал пластиковую раму окна квартиры, в которой живет Наталья Бочкарева, и спрыгнул в комнату. С вещами он покинул квартиру уже ночью, спрыгнув со второго этажа», - сообщала «Комсомольская правда».

По версии следователей, воры знали, в чью квартиру лезли. Вот только денег дома Наталья не хранила. Добычей злоумышленников стали 2 мобильных телефона Vertu, 6 наручных часов разных швейцарских марок и ювелирные украшения.

В 2016 году прошла информация о том, что Наталью Бочкареву лишили степени кандидата юридических наук за плагиат. 9 июля 2011 года она защитила работу по теме «Роль решений конституционных и уставных судов в развитии конституционных принципов организации и деятельности органов государственной власти субъектов РФ». Решение о присвоении ученой степени принял диссертационный совет при Московском гуманитарном университете, научным руководителем выступил Виталий Гошуляк.

В 2021 году Наталья Бочкарева попала в СМИ из-за потери крупной суммы. С марта по май женщина передала 16 миллионов рублей гадалке. Та пообещала решить личные проблемы клиентки, но на деле не оказала никаких услуг.

Как сообщал ren.tv, мошенничеству предшествовал конфликт Бочкаревой с возлюбленным. Якобы женщина попыталась проследить за любовником, которого подозревала в изменах, на своем Maybach, а тот разозлился, стал угрожать ей и проколол колеса.

Отец Натальи экс-губернатор Пензенской области умер в 2016 году после продолжительной болезни. В 2019-м она приезжала в Пензу на открытие выставки в честь 70-летия со дня его рождения и делилась воспоминаниями.

Наталья говорила, что отец был строгим и обращался с ней, как с мальчиком, без телячьих нежностей. «Когда я приезжала домой, уже живя в Москве, я его обнимала крепко-крепко. А он меня по спине постучит, мол, привет - так мужчины встречаются. А я говорю: «Пап, ну обними меня, ну прижмись», - рассказывала женщина.

Бочкарева активно вела запрещенную в России социальную сеть, где публиковала снимки красивой жизни. Пензенские блогеры нередко обращали внимание на откровенные наряды, в которых она представала на фотографиях.

На 45-м году жизнь уроженки Пензы оборвалась. Консьержка дома в Пресненском районе Москвы, обеспокоенная самочувствием женщины, которая не открывала дверь, вызвала оперативные службы. Наталью Бочкареву обнаружили мертвой, без видимых признаков насильственной смерти на теле.

«По данным источника, женщина злоупотребляла алкоголем. В деталях и обстоятельствах ее внезапной смерти разбираются следователи», - сообщило сетевое издание 5-tv.