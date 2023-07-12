Стало известно, где именно нашли тело Натальи Бочкаревой

12.07.2023 | 17:46

Тело 44-летней дочери экс-губернатора Пензенской области Натальи Бочкаревой нашли в ванной комнате ее квартиры в Трехгорном переулке в Москве.

Именно там труп лежал, когда полиция вскрыла дверь и вошла внутрь, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на консьержку и домработницу.

«По некоторым данным, в последнее время Наталья ходила в маске. Консьержки в доме, где она жила, отзываются о женщине очень положительно. Никаких подозрительных людей в последнее время рядом с женщиной не замечали», - пишет издание.

О смерти Бочкаревой стало известно 12 июля, трагедия случилась 11-го числа. В качестве предварительной причины названа острая сердечная недостаточность.

Чем запомнилась пензенцам дочь экс-губернатора, можно узнать здесь.