Стало известно, где именно нашли тело Натальи Бочкаревой

Тело 44-летней дочери экс-губернатора Пензенской области Натальи Бочкаревой нашли в ванной комнате ее квартиры в Трехгорном переулке в Москве.
Именно там труп лежал, когда полиция вскрыла дверь и вошла внутрь, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на консьержку и домработницу.
«По некоторым данным, в последнее время Наталья ходила в маске. Консьержки в доме, где она жила, отзываются о женщине очень положительно. Никаких подозрительных людей в последнее время рядом с женщиной не замечали», - пишет издание.
О смерти Бочкаревой стало известно 12 июля, трагедия случилась 11-го числа. В качестве предварительной причины названа острая сердечная недостаточность.
Чем запомнилась пензенцам дочь экс-губернатора, можно узнать здесь.
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