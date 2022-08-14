Закатали в асфальт: на ул. Лермонтова начали погибать деревья

14.08.2022 | 11:08

Ремонт тротуаров на улице Лермонтова в Пензе сказался на самочувствии деревьев. Горожане обратили внимание, что растениям не хватает земли.

«Закатали деревья в асфальт. Вопрос к администрации: где соблюдения норм? Одно дерево уже почти погибло, остальные два скоро закончатся. Зачем специально доводить до гибели деревья, которые росли не один десяток лет», - написала в социальной сети «ВКонтакте» пензячка Наталья.

На снимках, которыми она поделилась с пользователями, - деревья напротив парка Белинского. Теперь они вынуждены существовать на узкой полоске земли, огороженной бордюрами. Крона одного из растений начала желтеть.

Ситуация возмутила комментаторов.

«Такое ощущение, что совсем природу не берегут. Кустарники обрубают, теперь еще это. У нас во дворе, например, множество старых деревьев, от которых можно было отрубить лишь несколько сухих веток. Они срубают их полностью», «А вы видели, как на Московской посадили липы? Щебенкой засыпали и металлом сверху заложили. Они в коматозе и стоят», «Все уродуют. Деревья жалко. Они там лет 50, наверное, росли. А подрядчику лишь бы 10 кв. м побольше заасфальтировать», - высказались горожане.

На пост отреагировали и в администрации города.

«В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проведены работы по ремонту тротуаров по улице Лермонтова. В местах, где имеются деревья, устроены приствольные круги. При устройстве приствольных кругов были выполнены работы по снятию асфальтобетонного покрытия и слоя грунта, после установки бортового камня приствольные круги были засыпаны черноземом», - ответили обеспокоенным пензенцам.