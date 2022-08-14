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Общество

Закатали в асфальт: на ул. Лермонтова начали погибать деревья

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Ремонт тротуаров на улице Лермонтова в Пензе сказался на самочувствии деревьев. Горожане обратили внимание, что растениям не хватает земли.

«Закатали деревья в асфальт. Вопрос к администрации: где соблюдения норм? Одно дерево уже почти погибло, остальные два скоро закончатся. Зачем специально доводить до гибели деревья, которые росли не один десяток лет», - написала в социальной сети «ВКонтакте» пензячка Наталья.

На снимках, которыми она поделилась с пользователями, - деревья напротив парка Белинского. Теперь они вынуждены существовать на узкой полоске земли, огороженной бордюрами. Крона одного из растений начала желтеть.

Ситуация возмутила комментаторов.

«Такое ощущение, что совсем природу не берегут. Кустарники обрубают, теперь еще это. У нас во дворе, например, множество старых деревьев, от которых можно было отрубить лишь несколько сухих веток. Они срубают их полностью», «А вы видели, как на Московской посадили липы? Щебенкой засыпали и металлом сверху заложили. Они в коматозе и стоят», «Все уродуют. Деревья жалко. Они там лет 50, наверное, росли. А подрядчику лишь бы 10 кв. м побольше заасфальтировать», - высказались горожане.

На пост отреагировали и в администрации города.

«В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проведены работы по ремонту тротуаров по улице Лермонтова. В местах, где имеются деревья, устроены приствольные круги. При устройстве приствольных кругов были выполнены работы по снятию асфальтобетонного покрытия и слоя грунта, после установки бортового камня приствольные круги были засыпаны черноземом», - ответили обеспокоенным пензенцам.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото Натальи Александровой, vk.com/zpolana
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проведены работы по ремонту тротуаров по улице Лермонтова. В местах, где имеются деревья, устроены приствольные круги.
Приствольные круги - прямоугольной формы?

Гость||

отписки одни, не выходя из кабинета, это по бумажкам все норм, а на деле как, чинухи-отписчики и не видали, чтоб им лопнуть!

Гость||

Забудьте время когда в Пензе думали о горожанах, зелени, красоте и т.д. Теперь миром правит алчность и деньги.

Гость||

Кто-нибудь видит вокруг деревьев круги??????

Гость||

Только чиновники и видят!!!!

Гость||

это дежурная отписка под копирку, они и посты эти толком не читали, ответели в течении 3 часов и ладно, там целый отдел сидит шаблоны отписок рассылает, называется работа с населением, позор один@

Гость||

Это не приствольные круги а сплошное издевательство. Надо таких чинуш на месяц в кандалы заковать и посмотреть что с ними будет.

Гость||

У нашего руководства совсем мозгов нет,только деньги и откаты глаза застилают!А людям, глупые отписки присылают!

Гость||

Да,ладно вам.Дереввья засохнут,их срубят,сделают парковку,для "нищих" студентов из политеха.

Гость||

Закатывайте, закатывайте, будете плавать при каждом дожде))

Гость||

Гость писал(a):

Гость|14.08.2022 11:29|

Кто-нибудь видит вокруг деревьев круги??????

А они есть)))))

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Забудьте время когда в Пензе думали о горожанах, зелени, красоте и т.д.

> Теперь миром правит алчность и деньги.

===========================

Миром правят кретины. И давят гениев.

А вы им помогаете (кретинам).

Вот как...

Гость||

Многое делается для галочки. А бы как бы. Нет тщательности ни в проектах, ни в их реализации. Отсутствие тщательности в работе - недостаток россиян. На всех уровнях.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

При устройстве приствольных кругов были выполнены работы по снятию асфальтобетонного покрытия и слоя грунта, после установки бортового камня приствольные круги были засыпаны черноземом», - ответили обеспокоенным пензенцам.
Они считают это достаточно?А прокуратура проверит?Или только по команде фас работает?

Гость||

Гость писал(a):

Они считают это достаточно?А прокуратура проверит?Или только по команде фас работает?
Никто никого проверять не будет. Хотя, вероятно, существуют нормы, в которых четко указано, какого размера должен быть свободный от асфальта приствольный участок земли, чтобы дереву хватало воды и кислорода для жизнедеятельности. НО! дело сделано, все в асфальт закатали, думаю, деревья погибнут, если не в этот сезон, то в ближайшее время.

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Имя: Гость
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