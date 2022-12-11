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В стране и мире

Россияне бросились скупать медицинские маски

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На фоне распространения заболеваемости ОРВИ и различных гриппов россияне бросились скупать медицинские маски и лекарства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

По их данным, спрос на медицинские маски зафиксировали на уровне 60 процентов. Продажи лекарств в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 21 процент.

Помимо этого, россияне закупаются витаминами. «За последние две недели пользователи сервиса стали заказывать цитрусовые - спрос на апельсины вырос на 29 процентов, на лимоны - 23 процента. Чаще стали покупать также чеснок (плюс 7 процентов)», - заявили ретейлеры.

Ранее вирусолог и член-корреспондент РАН Петр Чумаков оценил, насколько эффективно медицинские маски защищают людей от гриппа. По его словам, маски доказали свою эффективность во время эпидемии COVID-19. «Когда все носили маски, гриппа практически не было. Сезонного подъема гриппа, который обычно бывает в декабре, январе, феврале, вообще не было на этом фоне», - заявил эксперт.

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Источник — lenta.ru
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