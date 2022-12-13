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Общество

Валерий Савин уволился с должности проректора ПГУ

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Бывший вице-губернатор региона Валерий Савин покинул пост проректора Пензенского государственного университета, который он занимал с апреля 2021 года.

В должности проректора вуза Савин курировал взаимодействие с общественностью, средствами массовой информации и местными органами власти.

В пресс-службе ПГУ редакции сетевого издания «ПензаИнформ» сообщили: «Валерий Александрович Савин уволен с 8 декабря 2022 года по собственному желанию».

До 28 ноября 2017 года Валерий Савин был вице-губернатором, но оставил должность по собственному желанию. Вскоре в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере.

Его обвинили в получении обманным путем права на чужое имущество - участок площадью 844 кв. м в одном из садоводческих товариществ в Пензе стоимостью 460 000 рублей.

В 2019-м Савина оправдали суды двух инстанций - районный и областной. Однако по представлению заместителя прокурора области материалы направили для дальнейшего рассмотрения в Рузаевский районный суд Республики Мордовия.

Процесс занял почти два года. 11 июля 2022-го Валерию Савину вынесли приговор - два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком и штрафом в размере 80 000 рублей. На тот же период ему запретили занимать должности в муниципальных и государственных органах, связанные с распределительной и хозяйственной деятельностью.

Однако в ноябре Верховный суд Мордовии апелляционным определением изменил приговор Рузаевского суда, исключив наказание в виде лишения права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях и уменьшив сумму штрафа на 10 тыс. рублей.

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