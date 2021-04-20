Общество

Экс-зампред правительства Валерий Савин устроился на новую работу

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Бывший заместитель председателя регионального правительства Валерий Савин стал проректором Пензенского государственного университета.

Он курирует взаимодействие с общественностью, средствами массовой информации и местными органами власти. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ПГУ в понедельник, 19 апреля.

Об отставке Валерия Савина стало известно 29 марта на первой планерке под руководством врио губернатора Олега Мельниченко. Вместе с Савиным посты тогда покинули зампреды Юрий Денисов и Дмитрий Семенов.

До 28 ноября 2017 года Валерий Савин был вице-губернатором, но оставил должность по собственному желанию. Вскоре в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере.

Его обвинили в получении обманным путем права на чужое имущество - участок одного из садоводческих товариществ в Пензе стоимостью 460 тысяч рублей.

В 2019-м Савина оправдали суды двух инстанций - районный и областной.

Заместитель прокурора региона Олег Световой не согласился с решением судебной коллегии по уголовным делам Пензенского областного суда и направил кассационное представление в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Его рассмотрели и удовлетворили. Дело направили на новое рассмотрение в Ленинский районный суд в ином составе.

Председатель Пензенского областного суда обратился с ходатайством в Первый кассационный суд общей юрисдикции об изменении территориальной подсудности данного уголовного дела в целях обеспечения при принятии решения по нему соответствия правовым позициям Конституционного суда Российской Федерации, Европейского суда по правам человека о критериях беспристрастности и объективности.

Дело направили для дальнейшего рассмотрения в Рузаевский районный суд Республики Мордовия. Решение до сих пор не принято.

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Гость||

Уголовное дело... И таким самое место управлять ПГУ?!!!

Гость||

на нары его, а не в ПГУ

Гость||

Гость писал(a):

Уголовное дело... И таким самое место управлять ПГУ?!!!
ну конечно же

Гость||

Студенты должны знать в какой стране они живут и иметь для этого все умения и навыки. )

Гость||

Буртасское высшее образование поднимется на недосягаемую высоту, сомнений нет! Ожидаем фантастический взлет ПГУ в рейтинге RAEX!

Гость||

ПГУ превращают в помойку все больше и больше.

Гость||

Теперь он научит студентов как пи...ть и уклоняться)))

Гость||

Толково придумано.

Гость||

А Савин русский?

Гость||

Ширшину и эту вторую тоже туда за компанию!

Гость||

а подсудимый разве может работать в образовании ?

Гость||

А Гуляков Рэмбо?

Гость||

Гуляков старый пень уже, Савин метит на его место, проныра

Гость||

А итальянец Рэмбо может быть ректором Пгу?

Гость||

Гость писал(a):

Ширшину и эту вторую тоже туда за компанию!
Хорошая идея.

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Имя: Гость
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