Экс-зампред правительства Валерий Савин устроился на новую работу

20.04.2021 | 12:48

Бывший заместитель председателя регионального правительства Валерий Савин стал проректором Пензенского государственного университета.

Он курирует взаимодействие с общественностью, средствами массовой информации и местными органами власти. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ПГУ в понедельник, 19 апреля.

Об отставке Валерия Савина стало известно 29 марта на первой планерке под руководством врио губернатора Олега Мельниченко. Вместе с Савиным посты тогда покинули зампреды Юрий Денисов и Дмитрий Семенов.

До 28 ноября 2017 года Валерий Савин был вице-губернатором, но оставил должность по собственному желанию. Вскоре в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере.

Его обвинили в получении обманным путем права на чужое имущество - участок одного из садоводческих товариществ в Пензе стоимостью 460 тысяч рублей.

В 2019-м Савина оправдали суды двух инстанций - районный и областной.

Заместитель прокурора региона Олег Световой не согласился с решением судебной коллегии по уголовным делам Пензенского областного суда и направил кассационное представление в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Его рассмотрели и удовлетворили. Дело направили на новое рассмотрение в Ленинский районный суд в ином составе.

Председатель Пензенского областного суда обратился с ходатайством в Первый кассационный суд общей юрисдикции об изменении территориальной подсудности данного уголовного дела в целях обеспечения при принятии решения по нему соответствия правовым позициям Конституционного суда Российской Федерации, Европейского суда по правам человека о критериях беспристрастности и объективности.

Дело направили для дальнейшего рассмотрения в Рузаевский районный суд Республики Мордовия. Решение до сих пор не принято.