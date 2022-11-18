Суд изменил приговор экс-вице-губернатору Пензенской области

18.11.2022 | 11:33

Вступил в силу приговор в отношении бывших вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина, заместителя мэра Пензы Ирины Ширшиной и начальника отдела управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Татьяны Титковой. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Мордовии.

Всех троих Рузаевский районный суд признал виновными в приобретении права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения и в крупном размере, а Ширшину и Титкову, кроме того, виновными в покушении на аналогичное преступление.

«В 2016 году В. Савин незаконно безвозмездно приобрел право собственности на принадлежащий муниципальному образованию «Город Пенза» земельный участок площадью 844 кв. м. Преступление совершено совместно с И. Ширшиной и Т. Титковой», - уточнили в суде.

В том же году Ширшина и Титкова незаконно организовали подготовку документов и подписание постановления о безвозмездном предоставлении новому приобретателю участка в 1 043 кв. м в садоводческом некоммерческом товариществе Пензы. Земля стоила более 1,5 млн рублей. Преступление не было доведено до конца, потому что приобретатель отказался от дальнейших действий.

Рузаевский суд приговорил Валерия Савина к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, а также оштрафовал его на 80 тыс. рублей и на 2 года лишил права занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий.

Ирине Ширшиной дали 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев. Сумма ее штрафа - 250 тыс. рублей, срок ограничения в праве занимать должности составил 2 года и 6 месяцев.

Татьяна Титкова получила такое же наказание.

С осужденных взыскали солидарно в пользу города Пензы возмещение имущественного вреда от совершенного преступления в сумме 460 тыс. рублей.

Верховный суд Мордовии апелляционным определением изменил приговор Рузаевского суда. Всем троим исключили наказание в виде лишения права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях. Валерию Савину уменьшили сумму штрафа на 10 тыс. рублей.