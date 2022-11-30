Жители Бессоновки отправили автомобиль в зону СВО

30.11.2022 | 19:14

Синий уазик, а по-простому «буханка», народный автомобиль. Куплен на деньги неравнодушных сельчан из Бессоновки, Полеологова. С миру по рублю - и машину приобрели для своих земляков, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

«Пойдет именно конкретно ребятам из села Полеологово, которые там находятся за красной ленточкой. Будут встречать, ждут с нетерпением», - сообщила организатор пункта сбора гуманитарной помощи с. Бессоновка Ольга Мусина.

А в салон машины военнослужащим положили инструменты, дизельную тепловую пушку, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены. Все это неравнодушные жители доставили в пункт сбора гуманитарной помощи.

«Для госпиталя уже мы сразу все отделили, а другую часть я разбираю. Консервы: тушенка, сгущенка, рыбные консервы, мясные, каши мясные», - рассказала жительница с. Бессоновка Людмила Холюкова.

Шерстяные носки с двойной пяткой, чтобы не протирались, вяжут местные мастерицы. Сколько пар приготовили, уже не счесть.

«Чтобы было им потеплее», - отметила жительница с. Бессоновка Светлана Еремцова.

«Все нужно, и письмо из дома, и еда нужна, теплая одежда», - перечислил житель с. Бессоновка Владимир Киселев.

Он один из тех, кто вместе с Ольгой Мусиной стоял у истоков создания пункта сбора гуманитарной помощи в Бессоновке, который начал функционировать в октябре. С тех пор уже несколько партий груза отправили бойцам.

«Каждого, кто там, мы считаем своим, родным. И считаем, что неважно, пензяку помощь дойдет или кому из Тамбова, кому бы ни было, лишь бы нашим дошло мальчишкам, всем, кому нужна эта помощь. Мы стараемся для всех», - подчеркнула Ольга Мусина.

«Я с детства патриот, мой дед дошел до Берлина, и он герой, у него звезда. Нас так и родители воспитывали», - поделилась Светлана Еремцова.

Надежный тыл - залог победы. Пока бойцы выполняют свой долг в рамках спецоперации, неравнодушные жители вносят свою лепту в общее дело.