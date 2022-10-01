Общество

В Пензе у мобилизованных начались занятия по боевому слаживанию

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В Пензенской области у призывников из запаса идут занятия по боевому слаживанию в рамках частичной мобилизации. Об этом утром в субботу, 1 октября, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Военнослужащие вспоминают теорию, практикуются во владении оружием, участвуют в стрельбах, осваивают современную военную технику. Ни один боец не будет отправлен в зону специальной военной операции неподготовленным!» - заявил он.

По его словам, пензенцы, которых готовят к отправке в Донбасс, обеспечены всем необходимым.

«Лично убедился, что всем бойцам выдана военная форма по сезону, предоставлено горячее питание, в пунктах временной дислокации включено отопление», - сообщил губернатор.

Как сообщалось ранее, свободное время у бойцов тоже есть. Они разговаривают по телефону с родными, к ним приезжают артисты, а верующим дорого общение со священнослужителем.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — t.me/omelnichenko
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