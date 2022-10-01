В Пензе у мобилизованных начались занятия по боевому слаживанию

01.10.2022 | 09:00

В Пензенской области у призывников из запаса идут занятия по боевому слаживанию в рамках частичной мобилизации. Об этом утром в субботу, 1 октября, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Военнослужащие вспоминают теорию, практикуются во владении оружием, участвуют в стрельбах, осваивают современную военную технику. Ни один боец не будет отправлен в зону специальной военной операции неподготовленным!» - заявил он.

По его словам, пензенцы, которых готовят к отправке в Донбасс, обеспечены всем необходимым.

«Лично убедился, что всем бойцам выдана военная форма по сезону, предоставлено горячее питание, в пунктах временной дислокации включено отопление», - сообщил губернатор.

Как сообщалось ранее, свободное время у бойцов тоже есть. Они разговаривают по телефону с родными, к ним приезжают артисты, а верующим дорого общение со священнослужителем.