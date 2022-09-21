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В российскую армию мобилизуют 300 тысяч резервистов

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300 тысяч резервистов будут призваны в ходе объявленной в России частичной мобилизации. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, трансляцию его выступления ведет «Россия 24».

«300 тысяч резервистов, которые будут призваны», — сказал он. Министр добавил, что у России огромный мобилизационный ресурс тех, кто отслужил и имеет опыт.

По словам Шойгу, частичной мобилизации подлежит чуть более 1 процента мобилизационного ресурса.

О частичной мобилизации ранее 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля.

Глава Минобороны уточнил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Попрошу Вас отнестись к этому с пониманием!

Гость||

Вы за это проголосовали!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.09.2022 10:15|

Вы за это проголосовали!

комментарий идиота, который надо проверить представителям ФСБ

Гость||

Гость писал(a):

комментарий идиота, который надо проверить представителям ФСБ
а что в этом словосочетании проверять? если углубиться что его автор говорит что кто то проголосовал за власть которая объявила это? что тут не назаоного или экстремального? и под одну статью не катит

Гость||

Гость писал(a):

и под одну статью не катит
ааа, зассал))) саечку за испуг

Гость||

Тыгыдым,тыгыдым,тыгыдым,скачи давай.

Гость||

Народ, который не кормит свою армию, будет кормить чужую. Не мои слова, но верные.

Всем это нужно помнить и знать.


Имя: Гость
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