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Общество

В Пензе изменят схему движения машин по улице Урицкого

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В Пензе на несколько дней изменят схему движения транспорта по улице Урицкого. Об этом предупредила пресс-служба администрации города.

С 5:00 23 сентября до 6:00 26-го полностью перекроют проезжую часть от улицы Максима Горького до Славы.

«Данная мера принята в связи с осуществлением земляных работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций в районе строящегося объекта по улице Урицкого», - уточнили в мэрии.

Улицу Урицкого закончили ремонтировать в сентябре 2021 года. Подрядчики провели фрезерование, заменили бортовой камень, обустроили канализационные люки, отремонтировали тротуары, уложили выравнивающий слой и слой усиления щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия проезжей части.

В апреле 2022-го водители начали жаловаться на проседающий асфальт, дефект обнаружили рядом с офисом компании «Биония». В июле на участке вблизи ресторана «Бочка» образовался провал диаметром более трех метров.

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Источник — фото № 1 minstroy.pnzreg.ru, фото № 2 penza-gorod.ru
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Гость||

Только год тому назад капитально "отремонтировали" Урицкого, а в этом году вновь делают новые бордюры, закапывают провалы и перекапывают всю улицу под новые коммуникации. Весь прошлогодний ремонт на смарку. Опять закапывают бюджетныебюджетные деньги в асфальт. Надоело смотреть на это узаконенное уродство местных чиновников

Гость||

Что, опять? А ведь говорили, что все коммуникации к новому дому на Урицкого проложили прошлым летом? За чей счёт будет капитальный ремонт новой дороги на этот раз?

Гость||

В городе Гадюкин начались осенне- зимние земляные и асфальтные работы

Гость||

На улице Гороховой ажиотаж, Урицкий всю ЧК вооружает...


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