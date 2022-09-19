В Пензе изменят схему движения машин по улице Урицкого

19.09.2022 | 11:04

В Пензе на несколько дней изменят схему движения транспорта по улице Урицкого. Об этом предупредила пресс-служба администрации города.

С 5:00 23 сентября до 6:00 26-го полностью перекроют проезжую часть от улицы Максима Горького до Славы.

«Данная мера принята в связи с осуществлением земляных работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций в районе строящегося объекта по улице Урицкого», - уточнили в мэрии.

Улицу Урицкого закончили ремонтировать в сентябре 2021 года. Подрядчики провели фрезерование, заменили бортовой камень, обустроили канализационные люки, отремонтировали тротуары, уложили выравнивающий слой и слой усиления щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия проезжей части.

В апреле 2022-го водители начали жаловаться на проседающий асфальт, дефект обнаружили рядом с офисом компании «Биония». В июле на участке вблизи ресторана «Бочка» образовался провал диаметром более трех метров.