В Пензе изменят схему движения машин по улице Урицкого

В Пензе на несколько дней изменят схему движения транспорта по улице Урицкого. Об этом предупредила пресс-служба администрации города.
С 5:00 23 сентября до 6:00 26-го полностью перекроют проезжую часть от улицы Максима Горького до Славы.
«Данная мера принята в связи с осуществлением земляных работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций в районе строящегося объекта по улице Урицкого», - уточнили в мэрии.
Улицу Урицкого закончили ремонтировать в сентябре 2021 года. Подрядчики провели фрезерование, заменили бортовой камень, обустроили канализационные люки, отремонтировали тротуары, уложили выравнивающий слой и слой усиления щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия проезжей части.
В апреле 2022-го водители начали жаловаться на проседающий асфальт, дефект обнаружили рядом с офисом компании «Биония». В июле на участке вблизи ресторана «Бочка» образовался провал диаметром более трех метров.
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Только год тому назад капитально "отремонтировали" Урицкого, а в этом году вновь делают новые бордюры, закапывают провалы и перекапывают всю улицу под новые коммуникации. Весь прошлогодний ремонт на смарку. Опять закапывают бюджетныебюджетные деньги в асфальт. Надоело смотреть на это узаконенное уродство местных чиновников