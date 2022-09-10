Итоги недели: соцсети для ведомств, COVID-19 и Олимпийская аллея

Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило для читателей традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.
Самый мощный стимул для обсуждения задали соцсети для официальных аккаунтов пензенских чиновников.
С 1 декабря две соцсети в России станут обязательными - «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Чиновников и судей обязывают вести там официальные аккаунты, публиковать отчеты о мероприятиях, комментарии по важным вопросам, сообщать подписчикам актуальные контактные данные для связи.
Пензенские ведомства не так давно массово завели каналы в Telegram, но эта платформа в шорт-лист не попала.
С небольшим отрывом в топ новостей снова вошел коронавирус: в регионе ухудшается эпидемическая ситуация.
В больницах открываются красные зоны. В 4-й, к примеру, заняты все реанимационные койки.
В последние дни фиксируют более чем по 500 случаев ковида в сутки.
Однако кошмара последних двух лет, как говорят врачи, быть не должно. Перепрофилировать всевозможные отделения не планируют.
Замкнули тройку лидеров новые правила движения по Олимпийской аллее.
Там появятся знаки и разметка для пешеходов, велосипедистов и самокатчиков. Каждый должен будет использовать свою полосу.
На центральной линии разметку нанесут до 20 сентября, на круговых дорожках - в 2023 году, после ремонта асфальта.
Пензенцы восприняли идею скептически.
По мнению одних, следовало бы ввести систему штрафов. Другие возражают, поскольку из-за обилия правил отпадет желание посещать аллею.
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Главный итог на неделю стали ближе к гробовой доске,ито если повезёт,могут и так засыпать.