Итоги недели: соцсети для ведомств, COVID-19 и Олимпийская аллея

10.09.2022 | 21:30

Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило для читателей традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Самый мощный стимул для обсуждения задали соцсети для официальных аккаунтов пензенских чиновников.

С 1 декабря две соцсети в России станут обязательными - «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Чиновников и судей обязывают вести там официальные аккаунты, публиковать отчеты о мероприятиях, комментарии по важным вопросам, сообщать подписчикам актуальные контактные данные для связи.

Пензенские ведомства не так давно массово завели каналы в Telegram, но эта платформа в шорт-лист не попала.

С небольшим отрывом в топ новостей снова вошел коронавирус: в регионе ухудшается эпидемическая ситуация.

В больницах открываются красные зоны. В 4-й, к примеру, заняты все реанимационные койки.

В последние дни фиксируют более чем по 500 случаев ковида в сутки.

Однако кошмара последних двух лет, как говорят врачи, быть не должно. Перепрофилировать всевозможные отделения не планируют.

Замкнули тройку лидеров новые правила движения по Олимпийской аллее.

Там появятся знаки и разметка для пешеходов, велосипедистов и самокатчиков. Каждый должен будет использовать свою полосу.

На центральной линии разметку нанесут до 20 сентября, на круговых дорожках - в 2023 году, после ремонта асфальта.

Пензенцы восприняли идею скептически.

По мнению одних, следовало бы ввести систему штрафов. Другие возражают, поскольку из-за обилия правил отпадет желание посещать аллею.