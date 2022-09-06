Общество

В больнице № 4 все реанимационные койки заняты больными

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В больнице № 4 вновь открыта красная зона. Еще недавно она считалась желтой - здесь занимались реабилитацией людей, переболевших коронавирусом и получивших осложнения. Теперь развернуто 250 инфекционных коек: 50 - для пензенцев с гриппом, ОРВИ и пневмонией, остальные - для подхвативших COVID-19. Пока здесь лечится чуть больше 150 человек.

«На сегодня пациенты серьезные, тяжелые - это, как правило, возрастные люди. Реанимационных коек у нас 9, и они полностью заняты больными. Есть пациент в реанимации с поражением легких 80%, и так как мужчина в возрасте, то прогноз неопределенный», - сообщила и. о. заместителя главного врача больницы № 4 г. Пензы Нина Назарова.

В Пензе красные зоны есть в больнице № 4, имени Н. Н. Бурденко и в центре спецвидов медпомощи.

В регионе ежедневно регистрируют от 250 до 400 с лишним вновь заболевших, госпитализируют от 13 до 30 человек.

«Среди них есть тяжелые, есть больные, которые, помимо ковида, имеют ряд других сопутствующих заболеваний, и есть определенная группа людей, обычно старше 65 лет, которые при среднетяжелом течении нуждаются в госпитальной помощи, чтобы обеспечить им нормальное выздоровление», - рассказал заместитель министра здравоохранения Пензенской области Дмитрий Зиновьев.

По его словам, добавлять еще койки для пациентов с коронавирусом не планируется. По прогнозам, повторения кошмара последних двух лет, когда для заболевших ковидом перепрофилировали всевозможные отделения практически в каждой больнице, быть не должно.

«Ввиду того что сегодняшняя волна в основном обусловлена формами с легким течением и не нуждающимися в госпитализации, мы этими тремя базами надеемся, что обойдемся», - пояснил Дмитрий Зиновьев.

Есть и еще более обнадеживающая информация. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в последние 6 недель в стране фиксировали рост заболеваемости, но начинающаяся волна - первая, когда темп замедлился. Лидерами снижения стали Санкт-Петербург, Московская область и Москва.

Именно на столицу неофициально ориентируются пензенские врачи. Если там становится меньше заболевших - в Сурском крае тенденция проявится через 3-4 недели. Впрочем, примета может и не сработать.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

В желтой зоне дурики лежали, а в красной-маргиналы

Гость||

Брехня!

Гость||

Главрвача 4 больницы Водопьянова и зам.министра Зиновьева гнать надо из системы здравоохранения.

Гость||

Гость писал(a):

18:27
Никого и никуда гнать не нужно! Нужно повышать в должности или сажать...


Имя: Гость
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