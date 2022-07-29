Из Пензы в область передадут 180 000 карт «Забота»

29.07.2022 | 08:41

Администрация Пензы передаст в другие муниципальные образования региона карты «Забота». Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Басенко.

Согласно документу, пензенский комплексный центр срочной социальной помощи населению направит в муниципалитеты 180 000 карт.

Больше всего достанется Кузнецку (16 500) и Заречному (13 500), по 12 000 получат Каменский и Пензенский районы, 10 500 - Городищенский, 10 000 - Сердобвский, 9 000 - Бессоновский, по 8 000 - Нижнеломовский и Никольский.

Наименьшее количество карт предназначено для Вадинского района (2 500).

Карту «Забота» начали выпускать в Пензе в августе 2020 года. Сначала ее могли получить женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и многодетные семьи. Затем в список вошли инвалиды и семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Держателям «Заботы» предоставляются скидки в торговых сетях, аптеках и медицинских центрах, кондитерских, парикмахерских, магазинах сантехники и обуви, а также местных здравницах и учреждениях культуры.

Меру социальной поддержки пообещали распространить на другие города и районы области. Так, в Кузнецке уже анонсировали раздачу карт.