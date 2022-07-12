Кузнечанам готовятся раздавать карты «Забота»

В Кузнецке распространят карты «Забота». Об этом сообщили в понедельник, 11 июля, на совещании в администрации города.
Необходимую документацию уже подготовили отделы соцзащиты и экономики. Сейчас она согласовывается в районной прокуратуре.
«Это элемент поддержки нуждающихся слоев населения. В Пензе эта штука работает», - резюмировал мэр Сергей Златогорский.
В областном центре карту «Забота» начали выпускать в августе 2020 года. Сначала ее могли получить женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и многодетные семьи. Затем в список вошли инвалиды и семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья.
Держателям «Заботы» предоставляются скидки в торговых сетях, аптеках и медицинских центрах, кондитерских, парикмахерских, магазинах сантехники и обуви, а также местных здравницах и учреждениях культуры.
Меру социальной поддержки пообещали распространить на другие города и районы области.
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