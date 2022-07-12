Кузнечанам готовятся раздавать карты «Забота»

12.07.2022 | 15:18

В Кузнецке распространят карты «Забота». Об этом сообщили в понедельник, 11 июля, на совещании в администрации города.

Необходимую документацию уже подготовили отделы соцзащиты и экономики. Сейчас она согласовывается в районной прокуратуре.

«Это элемент поддержки нуждающихся слоев населения. В Пензе эта штука работает», - резюмировал мэр Сергей Златогорский.

В областном центре карту «Забота» начали выпускать в августе 2020 года. Сначала ее могли получить женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и многодетные семьи. Затем в список вошли инвалиды и семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Держателям «Заботы» предоставляются скидки в торговых сетях, аптеках и медицинских центрах, кондитерских, парикмахерских, магазинах сантехники и обуви, а также местных здравницах и учреждениях культуры.

Меру социальной поддержки пообещали распространить на другие города и районы области.