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Общество

Карту «Забота» обещают распространить по городам и районам

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В субботу, 12 декабря, на традиционной прямой линии, состоявшейся в пятый раз, губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос, который волнует многих жителей Пензенской области.

Мужчина, позвонивший главе региона, напомнил, что в областном центре действует социальная карта «Забота».

«Я живу в Кузнецке и не отказался бы от такой карты. Будет ли этот опыт распространяться на другие населенные пункты области?» - задал вопрос горожанин.

Белозерцев рассказал о планах: «Карта пользуется спросом, я считаю важным распространить ее. Мы продолжаем работу с торговыми сетями в городах и районах Пензенской области».

Он обратился к председателю правительства Николаю Симонову и его заместителю Денису Бубнову с просьбой обозначить распространение карты «Забота» в городах и районах как приоритетное.

Карту начали выпускать в областном центре в августе. Сначала ее могли получить женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и многодетные семьи. Затем в список вошли инвалиды и семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Держателям «Заботы» предоставляются скидки в торговых сетях, аптеках и медицинских центрах, кондитерских, парикмахерских, магазинах сантехники и обуви, а также местных здравницах и учреждениях культуры.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вы это серьёзно?!!! Кому нужна эта "забота"???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Держателям «Заботы» предоставляются скидки в торговых сетях, аптеках и медицинских центрах, кондитерских, парикмахерских, магазинах сантехники и обуви, а также местных здравницах и учреждениях культуры.
Это какие-то унизительные подачки, неудобные и бестолковые.

Гость||

А чо вам не нравится? Слово ЗАБОТА написано в кавычках. Усё правильно))

Имя: Гость
Комментарий:

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