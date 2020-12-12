Карту «Забота» обещают распространить по городам и районам

12.12.2020 | 13:32

В субботу, 12 декабря, на традиционной прямой линии, состоявшейся в пятый раз, губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос, который волнует многих жителей Пензенской области.

Мужчина, позвонивший главе региона, напомнил, что в областном центре действует социальная карта «Забота».

«Я живу в Кузнецке и не отказался бы от такой карты. Будет ли этот опыт распространяться на другие населенные пункты области?» - задал вопрос горожанин.

Белозерцев рассказал о планах: «Карта пользуется спросом, я считаю важным распространить ее. Мы продолжаем работу с торговыми сетями в городах и районах Пензенской области».

Он обратился к председателю правительства Николаю Симонову и его заместителю Денису Бубнову с просьбой обозначить распространение карты «Забота» в городах и районах как приоритетное.

Карту начали выпускать в областном центре в августе. Сначала ее могли получить женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и многодетные семьи. Затем в список вошли инвалиды и семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Держателям «Заботы» предоставляются скидки в торговых сетях, аптеках и медицинских центрах, кондитерских, парикмахерских, магазинах сантехники и обуви, а также местных здравницах и учреждениях культуры.