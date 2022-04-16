Сенаторы Совфеда от Пензенской области отчитались о доходах

16.04.2022 | 11:03

На сайте Совета Федерации Федерального собрания РФ размещены сведения о доходах сенаторов за 2021 год. Есть в документе и данные, предоставленные представителями Пензенской области.

Так, Николай Кондратюк, ставший сенатором в декабре 2021 года, задекларировал доход в сумме 42 млн 240 тыс. 554 руб.

У Николая Кондратюка, согласно декларации, нет недвижимости в собственности - он лишь пользуется квартирой площадью 159,5 кв. м. Но у него есть две единицы автотранспорта: ЗИЛ-41047 и Toyota Land Cruiser.

Еще один представитель региона в Совфеде - Юлия Лазуткина. Ее доход за минувший год составил 7 млн 630 тыс 166 руб., а доход одного из ее несовершеннолетних детей - 12 млн 755 тыс. 78 руб.

Юлия Лазуткина - владелица трех квартир (47; 80,1; 135,6 кв. м). Также на нее зарегистрирован ретроавтомобиль ГАЗ-21УС («Волга»).

Ранее стало известно о доходах за 2021 год вице-спикера Госдумы РФ Анны Кузнецовой и депутатов нижней палаты российского парламента от Пензенской области.