Стало известно имя нового сенатора в Совфеде от Пензенской области

29.04.2021 | 11:14

На сессии регионального Заксобра, состоявшейся в четверг, 29 апреля, депутаты вынесли решение о наделении Юлии Лазуткиной полномочиями по представлению Пензенской области в Совете Федерации ФС РФ.

Это связано с тем, что 31 марта 2021 года Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Олега Мельниченко в связи с назначением врио губернатора Пензенской области.

Постановление Законодательного собрания Пензенской области будет направлено в Совет Федерации.

На данный момент Юлия Лазуткина является заместителем председателя регионального парламента. Она поблагодарила коллег-депутатов за поддержку и доверие представлять Пензенскую область в верхней палате российского парламента.

«Работа на результат - это то, чему я научилась в этом созыве. Я готова идти дальше, готова к новым вызовам. Дорогу осилит идущий», - сказала она в ответном слове.