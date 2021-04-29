Стало известно имя нового сенатора в Совфеде от Пензенской области

На сессии регионального Заксобра, состоявшейся в четверг, 29 апреля, депутаты вынесли решение о наделении Юлии Лазуткиной полномочиями по представлению Пензенской области в Совете Федерации ФС РФ.
Это связано с тем, что 31 марта 2021 года Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Олега Мельниченко в связи с назначением врио губернатора Пензенской области.
Постановление Законодательного собрания Пензенской области будет направлено в Совет Федерации.
На данный момент Юлия Лазуткина является заместителем председателя регионального парламента. Она поблагодарила коллег-депутатов за поддержку и доверие представлять Пензенскую область в верхней палате российского парламента.
«Работа на результат - это то, чему я научилась в этом созыве. Я готова идти дальше, готова к новым вызовам. Дорогу осилит идущий», - сказала она в ответном слове.
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