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Политика

Стало известно имя нового сенатора в Совфеде от Пензенской области

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На сессии регионального Заксобра, состоявшейся в четверг, 29 апреля, депутаты вынесли решение о наделении Юлии Лазуткиной полномочиями по представлению Пензенской области в Совете Федерации ФС РФ.

Это связано с тем, что 31 марта 2021 года Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Олега Мельниченко в связи с назначением врио губернатора Пензенской области.

Постановление Законодательного собрания Пензенской области будет направлено в Совет Федерации.

На данный момент Юлия Лазуткина является заместителем председателя регионального парламента. Она поблагодарила коллег-депутатов за поддержку и доверие представлять Пензенскую область в верхней палате российского парламента.

«Работа на результат - это то, чему я научилась в этом созыве. Я готова идти дальше, готова к новым вызовам. Дорогу осилит идущий», - сказала она в ответном слове.

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Гость||

Закрывайте уже обсуждение...

Гость||

Очередное дно пробито! Да здравствует кумовство и передача чиновничьих кресел по наследству!!!!! Придется им задействовать на выборах Бессоновку-2 , в здравом уме за них голосовать нельзя!!!!!

Гость||

Па-здра-вля-ем!

Гость||

Позорище

Гость||

Руки бы поотпиливать тем кто деревья уродует!

Гость||

Из менеджера по продажам - в сенаторы. Вот она, настоящая демократия!

Гость||

Обсуждение

Гость||

Гость писал(a):

Из менеджера по продажам - в сенаторы. Вот она, настоящая демократия!
Плюс генетическая предрасположенность!

Гость||

Ахахаха!

Гость||

Точно скоро область присоединят к какой-нибудь другой. )) Уже откровенная клоунада началась.

Гость||

Из домохозяек в сенаторы, вот карьерная лестница. Вся биография - сказка. Человек ни где не работал. Продавал конфеты в пассаже. Сразу сенатор!

Гость||

Всё-таки пропихнули

Гость||

Это они будут рассказывать про социальные лифты, доступные населению?

Одно кумовство, взяточничество и круговая порука

Гость||

Удачи на новом месте. Оно потребует очень много сил.

Гость||

Будьте покойны,господа. Там такие же вундеркинды заседают,только с других колхозов.Она там будет как рыба в воде.

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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