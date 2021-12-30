Жители Пензенской области готовятся к 10-дневному отдыху

30.12.2021 | 10:28

С 2021 года 31 декабря для всех россиян, в том числе жителей Пензенской области, - официальный выходной.

О том, что последний день в году будет нерабочим на федеральном уровне, стало известно в конце 2020-го. До этого подобная инициатива проявлялась только на региональном уровне.

К примеру, в прошлом году после просьб пензенцев Иван Белозерцев, являвшийся тогда губернатором, рекомендовал 31 декабря освободить население от работы. Отмечалось, что из-за коронавируса многие решили встречать Новый год дома и нужно успеть накрыть праздничный стол.

Отдых продлится 10 дней - до 9 января. Чтобы решить, как его провести, можно ознакомиться с полной программой мероприятий в Пензе.

В 2022 году в производственном календаре есть и другие праздничные дни. Так, выходными будут 23 февраля (День защитника Отечества), 6-8 марта (Международный женский день), 30 апреля - 3 мая (День Труда), 7-10 мая (День Победы), 11-13 июня (День России), 4-6 ноября (День народного единства).