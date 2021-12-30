Общество

Жители Пензенской области готовятся к 10-дневному отдыху

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С 2021 года 31 декабря для всех россиян, в том числе жителей Пензенской области, - официальный выходной.

О том, что последний день в году будет нерабочим на федеральном уровне, стало известно в конце 2020-го. До этого подобная инициатива проявлялась только на региональном уровне.

К примеру, в прошлом году после просьб пензенцев Иван Белозерцев, являвшийся тогда губернатором, рекомендовал 31 декабря освободить население от работы. Отмечалось, что из-за коронавируса многие решили встречать Новый год дома и нужно успеть накрыть праздничный стол.

Отдых продлится 10 дней - до 9 января. Чтобы решить, как его провести, можно ознакомиться с полной программой мероприятий в Пензе.

В 2022 году в производственном календаре есть и другие праздничные дни. Так, выходными будут 23 февраля (День защитника Отечества), 6-8 марта (Международный женский день), 30 апреля - 3 мая (День Труда), 7-10 мая (День Победы), 11-13 июня (День России), 4-6 ноября (День народного единства).

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31 декабря: отдыхать или работать?

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Гость||

Берегите деньги, после нового года будет попец конкретный. Там и омикрон и НАТО в двери стучат

Гость||

Готовятся к отдыху - это сильно устают? Роют ямы, камни таскают, бегают марафон?

Гость||

Гонят самогон на все праздники. Ферштейн?

Гость||

Самогон гонят только маргиналы.

Гость||

Я уж грешным делом думаю, скорей бы НАТО захватило. Хоть что-то новенькое. 21 год стабилизец надоел.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|30.12.2021 11:12|

Самогон гонят только маргиналы

А ты лично, я знаю, предпочитаешь фанфурики! Поверь, это не безопасно!

Гость||

30 декабря 1922 года был создан Союз Советских Социалистических Республик (СССР) Это - День образования СССР.

Гость||

Фунфуряне глупомордые.

Гость||

Гость писал(a):

30 декабря 1922 года был создан Союз Советских Социалистических Республик (СССР) Это - День образования СССР.
СССР моя Родина, вот это была страна. А то, что сейчас, не приспособлено для жизни.

Гость||

Наливай! За СССР!

Имя: Гость
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