Иван Белозерцев принял решение по поводу 31 декабря

12.12.2020 | 13:48

31 декабря в Пензенской области рекомендовано сделать выходным днем. Об этом объявил губернатор Иван Белозерцев во время прямой линии, которая состоялась в субботу, 12-го числа.

Ранее жители региона попросили объявить канун Нового года нерабочим.

«В этом году с учетом коронавируса большинство людей будут отмечать Новый год дома, нужно время, чтобы приготовить праздничный стол. После работы вечером это сделать очень проблематично. Просьба рассмотреть возможность объявить 31 декабря в этом году в нашей области выходным днем, как делают во многих других городах страны. Заранее благодарю», - написала пензячка, ее поддержали другие.

Иван Белозерцев пошел навстречу пожеланиям жительниц области.

«Я с большим уважением отношусь к женщинам, они всегда меня поддерживали. Для них очень важно 31-го числа утром встать и понимать, что у них есть время подготовиться к празднику. И я как руководитель, как и в прошлом году, принял решение рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям предприятий и организаций сдеалать 31-е число выходным днем», - ответил на обращение губернатор.

Решение объявить последний день года нерабочим принято уже в нескольких регионах России, в том числе в Белгородской области, которую с ноября возглавляет бывший руководитель администрации Заречного Вячеслав Гладков.