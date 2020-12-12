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Общество

Иван Белозерцев принял решение по поводу 31 декабря

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31 декабря в Пензенской области рекомендовано сделать выходным днем. Об этом объявил губернатор Иван Белозерцев во время прямой линии, которая состоялась в субботу, 12-го числа.

Ранее жители региона попросили объявить канун Нового года нерабочим.

«В этом году с учетом коронавируса большинство людей будут отмечать Новый год дома, нужно время, чтобы приготовить праздничный стол. После работы вечером это сделать очень проблематично. Просьба рассмотреть возможность объявить 31 декабря в этом году в нашей области выходным днем, как делают во многих других городах страны. Заранее благодарю», - написала пензячка, ее поддержали другие.

Иван Белозерцев пошел навстречу пожеланиям жительниц области.

«Я с большим уважением отношусь к женщинам, они всегда меня поддерживали. Для них очень важно 31-го числа утром встать и понимать, что у них есть время подготовиться к празднику. И я как руководитель, как и в прошлом году, принял решение рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям предприятий и организаций сдеалать 31-е число выходным днем», - ответил на обращение губернатор.

Решение объявить последний день года нерабочим принято уже в нескольких регионах России, в том числе в Белгородской области, которую с ноября возглавляет бывший руководитель администрации Заречного Вячеслав Гладков.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

кто бы сомневался

Гость||

Прекрасный подарок землякам к празднику.Силен Губернатор.

Гость||

Правильное решение.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

31 декабря в Пензенской области будет выходным днем.
Ежегодная интрига. Пора уже объявить. Милости ходи выпрашивай, голову ломай.

Гость||

Гость писал(a):

Правильное решение.
Для кого решение а для кого давно известный факт, который оформлен

Гость||

Наш губер как тот мальчик. Все пошли и он пошёл

Гость||

Бухайте, глупомордые!

Гость||

31 декабря в Пензенской области рекомендовано сделать выходным днем. 

Ключевое слово "РЕКОМЕНДОВАНО"

!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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