Общество

В Пензе продавать новогодние елки будут на 82 базарах

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С 1 декабря в Пензе можно торговать новогодними елками. Но традиционные базары, где жители выбирают себе зеленых красавиц, вероятнее всего, откроются не раньше 10-го.

Администрацией города уже заключены договоры на право размещения на территории областного центра розничных точек. Известна и будущая стоимость популярного хвойного товара.

«Со слов хозяйствующих субъектов, цена будет составлять в этом году от 400 рублей за метровую елку», - сообщила начальник отдела администрации г. Пензы Олеся Позднякова.

Основная масса новогодних деревьев выращивается в областных лесных хозяйствах. В 2019-м предприниматель из Шемышейки рассказывал, какой должна быть зеленая красавица.

«Не менее четырех ступеней. Самое главное - чтобы ровненькая, пушистая, зеленая», - отметил Михаил Мамкаев.

В этом году в Пензе откроется 82 базара, где развернется торговля молодыми соснами и елями. В прошлом их было чуть больше 70.

«Администрация города обращается ко всем жителям города Пензы с рекомендацией покупать хвойные деревья в легальных торговых точках, там, где имеются правоустанавливающие документы на торговое место, договор, заключенный с администрацией, и документы, подтверждающие качество и безопасность товара», - рассказала Олеся Позднякова.

Закроются елочные базары 31 декабря. До 18:00 торговцы должны будут убрать территорию, где они продавали новогодние деревья, и вывезти те, что не удалось реализовать.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

елочка нравится?

Гость||

Мне даром не надо.не до хоровода.

Гость||

Дама от администрации плачет или блеет?

Гость||

Бойкот ёлочным барыгам!

Гость||

Согласен, да ещё штраф выписать, а экологию портят. Живая ёлка это же лёгкие области.

Гость||

да вы охренели 400 р за метр

Имя: Гость
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