В Пензенской области хвойники будут охранять от новогодних браконьеров

30.11.2021 | 12:05

С 10 по 31 декабря в Пензенской области будут охранять леса с высокой вероятностью нелегальной вырубки хвойных. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник, 29 ноября, губернатор Олег Мельниченко.

Согласно документу, на участках, где возможны незаконные рубки, будут проходить рейды.

Для противостояния браконьерам, самовольно вывозящим новогодние деревья и ветки, в лесах организуют контрольно-пропускные пункты.

Главам местных органов самоуправления рекомендуется организовать специальные площадки по продаже елок и хвойных лап и информировать жителей о размещении мест торговли.