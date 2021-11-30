В Пензенской области хвойники будут охранять от новогодних браконьеров

С 10 по 31 декабря в Пензенской области будут охранять леса с высокой вероятностью нелегальной вырубки хвойных. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник, 29 ноября, губернатор Олег Мельниченко.
Согласно документу, на участках, где возможны незаконные рубки, будут проходить рейды.
Для противостояния браконьерам, самовольно вывозящим новогодние деревья и ветки, в лесах организуют контрольно-пропускные пункты.
Главам местных органов самоуправления рекомендуется организовать специальные площадки по продаже елок и хвойных лап и информировать жителей о размещении мест торговли.
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