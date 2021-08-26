Роспотребнадзор опубликовал данные анализа проб воздуха в Пензе

26.08.2021 | 11:56

В четверг, 26 августа, Управление Роспотребнадзора по Пензенской области опубликовало результаты анализов воздуха.

Исследование потребовалось в связи с тем, что накануне, 25-го числа, с утра жители разных районов Пензы начали жаловаться на дым и запах гари.

ГУ МЧС России проводило поиск очагов возгорания с привлечением беспилотной авиации, однако они не обнаружились.

Региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обнародовало индекс качества воздуха. Прибор Atmotube Pro зафиксировал очень сильное загрязнение.

После 10:00 дым начал рассеиваться, дышать стало легче. Региональное управление Роспотребнадзора поручило лабораторному центру провести исследования атмосферного воздуха.

Отбор проб осуществлялся в четырех точках Пензы: на ул. 8 Марта, 7; на ул. Терновского, 207а;, на ул. Аустрина, 148, и на проспекте Строителей, 146.

Лабораторные исследования проводились на содержание загрязняющих веществ: оксида углерода, формальдегида, диоксида серы, диоксида азота, взвешенных веществ.

«Первые экспресс-тесты показали отсутствие превышения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Мониторинг будет продолжен», - сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.