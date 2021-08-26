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Общество

Роспотребнадзор опубликовал данные анализа проб воздуха в Пензе

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В четверг, 26 августа, Управление Роспотребнадзора по Пензенской области опубликовало результаты анализов воздуха.

Исследование потребовалось в связи с тем, что накануне, 25-го числа, с утра жители разных районов Пензы начали жаловаться на дым и запах гари.

ГУ МЧС России проводило поиск очагов возгорания с привлечением беспилотной авиации, однако они не обнаружились.

Региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обнародовало индекс качества воздуха. Прибор Atmotube Pro зафиксировал очень сильное загрязнение.

После 10:00 дым начал рассеиваться, дышать стало легче. Региональное управление Роспотребнадзора поручило лабораторному центру провести исследования атмосферного воздуха.

Отбор проб осуществлялся в четырех точках Пензы: на ул. 8 Марта, 7; на ул. Терновского, 207а;, на ул. Аустрина, 148, и на проспекте Строителей, 146.

Лабораторные исследования проводились на содержание загрязняющих веществ: оксида углерода, формальдегида, диоксида серы, диоксида азота, взвешенных веществ.

«Первые экспресс-тесты показали отсутствие превышения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Мониторинг будет продолжен», - сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Первые экспресс-тесты показали отсутствие превышения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
ну кто бы сомневался. опять панику из ничего устроили и вообще весь этот дым показался.

Гость||

Гость писал(a):

Первые экспресс-тесты показали отсутствие превышения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Дышать хреново,но всё ништяк?

Гость||

где взять толковы специалистов????

Гость||

Арбеково по субботам:

Оо дымом пахнет, наверно на дачах и Бугровке бани топят. Везёт же некоторым.

Арбеково в среду:

Ааааааа пахнет дымом!!! Воздух отравлен!!! Мы все умрём!!!!

Гость||

Гость писал(a):

где взять толковы специалистов????
я хороший специалист по замерам воздуха, но меня никто не привлекает, я не нужен

Гость||

Гость писал(a):

Арбеково по субботам:

Оо дымом пахнет, наверно на дачах и Бугровке бани топят. Везёт же некоторым.

Арбеково в среду:

Ааааааа пахнет дымом!!! Воздух отравлен!!! Мы все умрём!!!!

То ли дурак, то ли прикидывается?

Гость||

Другого и не ожидалось услышать, правды никто не скажет. Если такой прекрасный воздух, откуда столько онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний?!!!

Гость||

За территорией завода Биосинтез жгут в промышленных масштабах медный провод,делают это противозаконное действие только ночью,утром задыхаемся в дыму.Огонь и дым видят все все,кто ставят авто на стоянку в ГТП 2

Гость||

каким местом проводили замеры.....

Гость||

На место обжига проволоки провели даже асфальтную дорогу и огородили территорию,вот такие масштабы травли людей

Гость||

У меня теща так сильно воздух портит, аж глаза щиплет. Ее можно как то проверить на пробы воздуха?

Имя: Гость
Комментарий:

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