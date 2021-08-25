Происшествия

«Воздух сильно загрязненный»: пензенцам показали данные прибора

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В среду, 25 августа, региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обнародовало индекс качества воздуха.

«Сегодня Пензу накрыло дымом от лесных пожаров из соседних областей. Наш прибор Atmotube Pro зафиксировал очень сильное загрязнение воздуха», - сообщается на странице ВООПИК во «ВКонтакте».

Надпись на опубликованном изображении гласит: «Воздух сильно загрязненный. При таком уровне загрязнения может быть необходимо предпринять экстренные меры для пациентов».

Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области ранее сообщала, что причина задымления на данный момент выясняется, «загораний в Пензе и прилежащих областях нет, личный состав проводит проверку территорий на выявление очагов загораний, привлечена беспилотная авиация».

После 10:00 от жителей разных районов стала поступать информация о том, что дым начал рассеиваться.

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Источник — vk.com/voopik_pnz
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Гость||

Уворованные делянки подпалили?

Гость||

режим повышенной готовности продлили, а чтобы маски не снимались с рож, то придумали такой способ задымления

Гость||

Гость писал(a):

делянки подпалили?
Комиссия из Москвы Минлесхоз проверяет, вот вам и ответ. Даже беспилотная авиация ничего не видит)))

Гость||

нам по барабану и не привыкать, хоть чернобыль, хоть хиросима рванет около города лишь бы макарошки подешевели

Гость||

Брехня! У нас на стреле никакого дыма и запаха! Закусывать надо мчсу!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|25.08.2021 10:50|

Брехня! У нас на стреле никакого дыма и запаха! Закусывать надо мчсу!

Оно и видать что ты не закусывал-шары еще мутные. На гидрострое,дышать нечем-гарь,

Гость||

пофиг!

Меня к этому готовили!

Уже больше года режим повышенной готовности, вот и пригодилось!

Моя чудо маска за 2 рубля не пропускает даже вирус ковида, а уш остальное для нее мелочи!

Гость||

Гость писал(a):

Оно и видать что ты не закусывал-шары еще мутные. На гидрострое,дышать нечем-гарь
какой ты слабенький, я бы продышался в чернобыльском реакторе без последствий, а этот дым даже не заметил пока тут не написали

Гость||

"На гидрострое,дышать нечем"

-

Вот вы на гидрострое еще не проспались со вчерашнего, в глазах туман, закусывать надо, колдыри засечные!

А у нас всё четко видно, воздух чистый, пахнет хорошо, цветочками!

Гость||

Эт чо ж получится, если всякие, на то не уполномоченные субъекты начнут публиковать в СМИ данные своих приборов? А вдруг кому приспичит еще и водопроводную например воду проанализировать? Или еще хуже, статистику по ковиду и прививкам? Не говоря уже о рейтингах перед выборами... Пресекать нужно такой экстремизм на корню! Пресекать!

Гость||

/не закусывал-шары еще мутные./

Не бреши, латер, у тебя муть в зенках

Гость||

Навальный распыляет,выборы сорвать хочет? К ответу!

Имя: Гость
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