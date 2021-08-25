«Воздух сильно загрязненный»: пензенцам показали данные прибора

В среду, 25 августа, региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обнародовало индекс качества воздуха.
«Сегодня Пензу накрыло дымом от лесных пожаров из соседних областей. Наш прибор Atmotube Pro зафиксировал очень сильное загрязнение воздуха», - сообщается на странице ВООПИК во «ВКонтакте».
Надпись на опубликованном изображении гласит: «Воздух сильно загрязненный. При таком уровне загрязнения может быть необходимо предпринять экстренные меры для пациентов».
Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области ранее сообщала, что причина задымления на данный момент выясняется, «загораний в Пензе и прилежащих областях нет, личный состав проводит проверку территорий на выявление очагов загораний, привлечена беспилотная авиация».
После 10:00 от жителей разных районов стала поступать информация о том, что дым начал рассеиваться.
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