«Воздух сильно загрязненный»: пензенцам показали данные прибора

25.08.2021 | 10:21

В среду, 25 августа, региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обнародовало индекс качества воздуха.

«Сегодня Пензу накрыло дымом от лесных пожаров из соседних областей. Наш прибор Atmotube Pro зафиксировал очень сильное загрязнение воздуха», - сообщается на странице ВООПИК во «ВКонтакте».

Надпись на опубликованном изображении гласит: «Воздух сильно загрязненный. При таком уровне загрязнения может быть необходимо предпринять экстренные меры для пациентов».

Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области ранее сообщала, что причина задымления на данный момент выясняется, «загораний в Пензе и прилежащих областях нет, личный состав проводит проверку территорий на выявление очагов загораний, привлечена беспилотная авиация».

После 10:00 от жителей разных районов стала поступать информация о том, что дым начал рассеиваться.