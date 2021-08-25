Общество

Специалисты проверят пензенский воздух на загрязняющие вещества

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Региональное управление Роспотребнадзора поручило лабораторному центру провести исследования атмосферного воздуха. Основанием для этого послужили многочисленные жалобы жителей Пензы на запах гари в областном центре.

В ведомстве сообщили, что специалисты центра гигиены и эпидемиологии области проверят содержание оксида углерода, формальдегида, диоксида серы, диоксида азота и пыли в мониторинговых точках в Пензе.

«О результатах исследований будет предоставлена дополнительная информация», - пообещали в управлении.

Утром в среду, 25 августа, областной центр накрыл дым, жители различных районов пожаловались в социальных сетях на запах гари. В пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили, что ведется поиск очагов возгорания, привлечена беспилотная авиация.

После 10:00 дым начал рассеиваться, дышать стало легче.

Региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обнародовало индекс качества воздуха.

«Сегодня Пензу накрыло дымом от лесных пожаров из соседних областей. Наш прибор Atmotube Pro зафиксировал очень сильное загрязнение воздуха», - написали специалисты на своей странице во «ВКонтакте».

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Источник — фото Светланы Вавейкиной, vk.com/penza_live
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Гость||

Тещу мою проверьте. Она так воздух портит, аж глаза щиплет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

многочисленные жалобы жителей Пензы на запах гари в областном центре
Мракобесы напердели.

Гость||

Заправь теще

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Утром 25 августа областной центр накрыл дым
Пуканы мракобесов не выдержали.

Гость||

все в масках, так что пофиг.

Маски даже мельчайший вирус не пропускают, а уш всякую гадость от пожара тем более не пропустят.

Спасибо Власти за режим повышенной готовности!

Мы готовы ко всему!

Гость||

Гость писал(a):

Маски даже мельчайший вирус не пропускают,
Ты дебил и не в курсе что маски задерживают биологическую жидкость в которой вирус а не сам вирус? В школе твёрдая двойка на биологии была?

Гость||

Гость писал(a):

что маски задерживают биологическую жидкость в которой вирус а не сам вирус
ты главное с себя маску не снимай. а то мозг, в виде биологической жидкости через рот покинет твою черепную коробку.

Ну или уже покинул.

Гость||

Кинг конгу походу дымоход почистили

Гость||

Гость писал(a):

ты главное с себя маску не снимай. а то мозг, в виде биологической жидкости через рот покинет твою черепную коробку.

Ну или уже покинул.

Ты реальный дебил. Не сказочный. Самый настоящий. 3 класса образования.

Гость||

Гость писал(a):

маски задерживают биологическую жидкость
Какую? Какую жидкость? Биологическую?

Ты сама это придумала, или твой олигофренический папик тебе подсказал?

Гость||

Гость писал(a):

Самый настоящий. 3 класса образования.
а ты не православный случаем? что-то все больше на него смахиваешь

Гость||

Гость писал(a):

Ты сама это придумала,
Если бы ты закончил, хотя бы 9 классов ты знал бы. Но, увы. Часть жизни прошла мимо тебя.

Гость||

Гость писал(a):

Но, увы. Часть жизни прошла мимо тебя.
да ты точно православный, уже смерти и встречи с бохом ждешь!

Гость||

Вата задымилась!))

Гость||

Где интересно знать эти мониторинговые точки у них находятся? На Шуисте замерьте пожалуйста!

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Имя: Гость
Комментарий:

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