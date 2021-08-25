Специалисты проверят пензенский воздух на загрязняющие вещества

25.08.2021 | 11:49

Региональное управление Роспотребнадзора поручило лабораторному центру провести исследования атмосферного воздуха. Основанием для этого послужили многочисленные жалобы жителей Пензы на запах гари в областном центре.

В ведомстве сообщили, что специалисты центра гигиены и эпидемиологии области проверят содержание оксида углерода, формальдегида, диоксида серы, диоксида азота и пыли в мониторинговых точках в Пензе.

«О результатах исследований будет предоставлена дополнительная информация», - пообещали в управлении.

Утром в среду, 25 августа, областной центр накрыл дым, жители различных районов пожаловались в социальных сетях на запах гари. В пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили, что ведется поиск очагов возгорания, привлечена беспилотная авиация.

После 10:00 дым начал рассеиваться, дышать стало легче.

Региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обнародовало индекс качества воздуха.

«Сегодня Пензу накрыло дымом от лесных пожаров из соседних областей. Наш прибор Atmotube Pro зафиксировал очень сильное загрязнение воздуха», - написали специалисты на своей странице во «ВКонтакте».