Озвучен годовой доход оставшихся заместителей мэра Пензы

13.05.2021 | 14:19

Обнародованы доходы за 2020 год заместителей главы администрации Пензы, сохранивших свои посты.

Так, зам по социальной политике и развитию местного самоуправления Сергей Волков, на которого с 13 мая возложено исполнение обязанностей первого зама, задекларировал доход в размере 1 млн 469 тыс. 757 рублей, что на 22 тыс. больше, чем в 2019-м (1 млн 447 тыс. 791).

Ему принадлежат треть квартиры (52,6 кв. м) и Renault Duster. Вместе с супругой они владеют земельным участком (1 260 кв. м) и жилым домом (141,5 кв. м). Жена, получившая за год 568 тыс. 335 рублей, владеет и третью вышеуказанной квартиры.

Заместитель мэра по земельным и градостроительным вопросам Магомед Агамагомедов, также исполняющий обязанности зама по городскому хозяйству, сообщил о доходе в сумме 1 млн 334 тыс. 936 рублей (в 2019-м было 1 млн 183 тыс. 245). Он владеет только земельным участком (449,9 кв. м).

Супруга Магомеда Агамагомедова получила 1 млн 161 тыс. 518 рублей. Она владеет квартирой (193,3 кв. м).

Работавший в 2020 году заммэра Герман Дорофеев, курирующий сферу экономики и развитие предпринимательства, 14 апреля 2021-го покинул свой пост. Его место занял Александр Басенко, доходы которого на сайте администрации не опубликованы.

Олег Денисов, отвечавший за городское хозяйство, сперва стал главой администрации Белинского района, затем - руководителем администрации Железнодорожного района Пензы.

Доход бывшего первого заммэра Пензы Виталия Макарова, как сообщалось ранее, составил 1 млн 958 тыс. 249 рублей.

Декларация самого мэра Андрея Лузгина, работодателем которого является Пензенская гордума, пока не опубликована.