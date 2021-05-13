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Общество

Озвучен годовой доход оставшихся заместителей мэра Пензы

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Обнародованы доходы за 2020 год заместителей главы администрации Пензы, сохранивших свои посты.

Так, зам по социальной политике и развитию местного самоуправления Сергей Волков, на которого с 13 мая возложено исполнение обязанностей первого зама, задекларировал доход в размере 1 млн 469 тыс. 757 рублей, что на 22 тыс. больше, чем в 2019-м (1 млн 447 тыс. 791).

Ему принадлежат треть квартиры (52,6 кв. м) и Renault Duster. Вместе с супругой они владеют земельным участком (1 260 кв. м) и жилым домом (141,5 кв. м). Жена, получившая за год 568 тыс. 335 рублей, владеет и третью вышеуказанной квартиры.

Заместитель мэра по земельным и градостроительным вопросам Магомед Агамагомедов, также исполняющий обязанности зама по городскому хозяйству, сообщил о доходе в сумме 1 млн 334 тыс. 936 рублей (в 2019-м было 1 млн 183 тыс. 245). Он владеет только земельным участком (449,9 кв. м).

Супруга Магомеда Агамагомедова получила 1 млн 161 тыс. 518 рублей. Она владеет квартирой (193,3 кв. м).

Работавший в 2020 году заммэра Герман Дорофеев, курирующий сферу экономики и развитие предпринимательства, 14 апреля 2021-го покинул свой пост. Его место занял Александр Басенко, доходы которого на сайте администрации не опубликованы.

Олег Денисов, отвечавший за городское хозяйство, сперва стал главой администрации Белинского района, затем - руководителем администрации Железнодорожного района Пензы.

Доход бывшего первого заммэра Пензы Виталия Макарова, как сообщалось ранее, составил 1 млн 958 тыс. 249 рублей.

Декларация самого мэра Андрея Лузгина, работодателем которого является Пензенская гордума, пока не опубликована.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Она владеет квартирой (193,3 кв. м).
нифига себе хоромы у Маги

Гость||

Это я как понимаю все вот эти миллионных доходы они получают с казны? Следовательно из заработанных денег трудящихся людей? Если это так, то это очень большие доставки. Их з/п не должны превышать 50 т руб в месяц при вымирающем нищенском населении Пензы. Срочно нужно пересмотреть доходы.,а кого и за неэффективность уволить с проверкой. penzainform.ru писал(a):

Супруга Магомеда Агамагомедова получила 1 млн 161 тыс. 518 рублей. Она владеет квартирой (193,3 кв. м).
Чем занимается и откуда такие космические достатки ? Кто покровительствует и зажигает зелёный свет?

Гость||

Гость писал(a):

Чем занимается и откуда такие космические достатки ? Кто покровительствует и зажигает зелёный свет?
Там поговаривают на смену Ивану прислали нового паренька с Москвы, что он думает по этим товаришам и этим доходам?

Имя: Гость
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