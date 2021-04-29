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Общество

Стало известно о проекте путепровода через улицу Суворова

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В среду, 29 апреля, врио губернатора Олег Мельниченко на встрече с журналистами рассказал о существовавшем некогда проекте путепровода, который вел бы через улицу Суворова в засурскую часть Пензы.

«Идеальный был проект, этот путепровод разгрузил бы всю транспортную составляющую, которая есть по городу. На сегодняшний день я не знаю, можно ли это как-то в виде инфраструктурного проекта проработать, может быть, и можно. Но проект этот изначально был, потом от него отказались из-за недостатка средств и так далее», - объяснил он.

Говоря о транспортном коллапсе в центральной части Пензы, он отметил, что введение в эксплуатацию Бакунинского моста после реконструкции проблему не решит из-за узких проколов под железнодорожными путями.

«Надо было совершенно по-другому все выстраивать, но для этого нам тогда нужно будет каким-то образом расширять улицу Бакунина, смотреть, как можно изменить трафик по улице Кирова. Может быть, все, что там есть, все сносить. Поверьте мне, огромное количество земли, которая там находится, она в частных руках. И если к этому подходить с точки зрения как это правильно сделать, а не с той точки зрения, что мы заберем центральный рынок, а его застроим домами, то тогда это совершенно другой подход и другие деньги, поэтому я и не вижу пока там перспективы», - высказался глава региона.

По его мнению, на данный момент есть только одна перспектива - закончить работу по Бакунинскому мосту, проработать расширение проколов и организовать там временное реверсивное движение, чтобы разгрузить потоки.

«То есть утром реверс должен идти в город, вечером в сторону Заречного. Когда будут функционировать в полном объеме все линии движения, тогда, наверное, отчасти движение будет разгружено, но кардинально этот вопрос можно решить только через путепровод, который с Суворова будет туда уходить. Но там тоже проблемы: придется большое количество частного сектора сносить. Все это можно сделать, особенно с учетом существующих сегодня градостроительных норм, это перспектива, которую нужно уже сейчас начинать простраивать», - заключил Олег Мельниченко.

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Гость||

Мечтать не вредно, вредно не мечтать !

Гость||

Чего сносить собрался?

Гость||

В среду, 29 апреля, врио губернатора Олег Мельниченко на встрече с журналистами рассказал о существовавшем некогда проекте путепровода, который вел бы через улицу Суворова в засурскую часть Пензы.

«Идеальный был проект, этот путепровод разгрузил бы всю транспортную составляющую, которая есть по городу. На сегодняшний день я не знаю, можно ли это как-то в виде инфраструктурного проекта проработать, может быть, и можно. Но проект этот изначально был, потом от него отказались из-за недостатка средств и так далее», - объяснил он.

Говоря о транспортном коллапсе в центральной части Пензы, он отметил, что введение в эксплуатацию Бакунинского моста после реконструкции проблему не решит из-за узких проколов под железнодорожными путями.

«Надо было совершенно по-другому все выстраивать, но для этого нам тогда нужно будет каким-то образом расширять улицу Бакунина, смотреть, как можно изменить трафик по улице Кирова. Может быть, все, что там есть, все сносить. Поверьте мне, огромное количество земли, которая там находится, она в частных руках. И если к этому подходить с точки зрения как это правильно сделать, а не с той точки зрения, что мы заберем центральный рынок, а его застроим домами, то тогда это совершенно другой подход и другие деньги, поэтому я и не вижу пока там перспективы», - высказался глава региона.

По его мнению, на данный момент есть только одна перспектива - закончить работу по Бакунинскому мосту, проработать расширение проколов и организовать там временное реверсивное движение, чтобы разгрузить потоки.

«То есть утром реверс должен идти в город, вечером в сторону Заречного. Когда будут функционировать в полном объеме все линии движения, тогда, наверное, отчасти движение будет разгружено, но кардинально этот вопрос можно решить только через путепровод, который с Суворова будет туда уходить. Но там тоже проблемы: придется большое количество частного сектора сносить. Все это можно сделать, особенно с учетом существующих сегодня градостроительных норм, это перспектива, которую нужно уже сейчас начинать простраивать», - заключил Олег Мельниченко.

Гость||

Что это было??

Гость||

Остапа понесло...

Гость||

Гость писал(a):

Говоря о транспортном коллапсе в центральной части Пензы, он отметил, что введение в эксплуатацию Бакунинского моста после реконструкции проблему не решит из-за узких проколов под железнодорожными путями.
И скока там на капремонт бакмоста уйдет? Лярд?

Гость||

Похоже, в этом городе перспектив в плане обустройства инфраструктуры и удобства для жителей нет нигде и ни в чем....

Гость||

А мавзолей не будут строить случайно?

Гость||

Гемор еще тот.

Имя: Гость
Комментарий:

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