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Общество | Пензенцы попросили губернатора не переименовывать Дом офицеров

17.11.2019|10:19
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На Западной Поляне в Пензе продолжается реконструкция бывшего Дома офицеров и переустройство его в центр «На Ленинградской». Соответствующий пост губернатор Иван Белозерцев разместил на своей странице в Instagram в субботу, 16 ноября.

«Путь к новому «Дому офицеров» был долгим и сложным, но он того стоил! Реконструкция продолжается, но уже сейчас видны глобальные изменения!» - написал глава региона, прикрепив фото формата «было - стало».

Примечательно, что в комментариях к посту некоторые пензенцы попросили губернатора не менять название учреждения культуры. «Пожалуйста, не переименовывайте! Пусть останется «Дом Офицеров», «Предлагаю оставить старое название», - написали пользователи.

Преобразование здания Дома офицеров на улице Ленинградской началось в мае 2018-го согласно нацпроекту «Культура», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина. Специалисты трудятся в две смены.

Высоту здания увеличили на два метра, его территорию - на тысячу с лишним квадратных метров. Стоимость строительных работ составит 100 миллионов рублей.

В центре появятся зрительный зал на 450 мест, выставочные холлы, релакс-зоны, тренажерный зал, помещения для театра мод, занятий хореографией и пением, студия раннего развития.

Открыть центр «На Ленинградской» планируют к маю 2020 года.

Нужно ли переименовывать Дом офицеров?

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Источник — www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|17.11.2019 10:55|

penzainform.ru писал(a):

В центре появятся зрительный зал на 450 мест
Вообще-то там и был зрительный зад, только в два раза больше.

Гость|17.11.2019 10:58|

Основной принцип реформ нынешней власти - сделать меньше и хуже, но выдавать это за большие достижения.

Гость|17.11.2019 11:00|

Турчанку так и не предъявили обвинение в избиение тележурналиста Кашина?

Гость|17.11.2019 11:11|

Разве в России нельзя осудить неприкасаемых Таких ,как Супиков и т.д.?

Гость|17.11.2019 11:16|

Не нужно переименовывать!

Гость|17.11.2019 11:23|

Деньги на эту хрень есть,на заводы-нет.

Гость|17.11.2019 11:23|

Гость писал(a):

Вообще-то там и был зрительный зад, только в два раза больше.
а куда они его дели ? Под ларьки комерсам отпилили ?

Гость|17.11.2019 11:25|

Гость писал(a):

Деньги на эту хрень есть,на заводы-нет.
На заводах, что то делать нужно, привлекать - обучать молодежь, затем что то производить, куда то пристраивать продукцию ... зачем это нужно ворам? Их удел разваливать и воровать,а в производствах они не смыслят. Во власти идиот на идиоте да жополизом погоняет.

Гость|17.11.2019 11:27|

"Было-Стало". Если это "Стало" забросить лет так на десяток, то оно развалится, может быть еще быстрее.

Гость|17.11.2019 11:38|

Парковка на 600 мест будет ? Газон? Автополив?penzainform.ru писал(a):

Открыть центр «На Ленинградской»
Это ещё что за воровской высер такой ? Какой ещё центр?

Имя: Гость
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