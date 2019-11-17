17.11.2019 | 10:19

На Западной Поляне в Пензе продолжается реконструкция бывшего Дома офицеров и переустройство его в центр «На Ленинградской». Соответствующий пост губернатор Иван Белозерцев разместил на своей странице в Instagram в субботу, 16 ноября.

«Путь к новому «Дому офицеров» был долгим и сложным, но он того стоил! Реконструкция продолжается, но уже сейчас видны глобальные изменения!» - написал глава региона, прикрепив фото формата «было - стало».

Примечательно, что в комментариях к посту некоторые пензенцы попросили губернатора не менять название учреждения культуры. «Пожалуйста, не переименовывайте! Пусть останется «Дом Офицеров», «Предлагаю оставить старое название», - написали пользователи.

Преобразование здания Дома офицеров на улице Ленинградской началось в мае 2018-го согласно нацпроекту «Культура», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина. Специалисты трудятся в две смены.

Высоту здания увеличили на два метра, его территорию - на тысячу с лишним квадратных метров. Стоимость строительных работ составит 100 миллионов рублей.

В центре появятся зрительный зал на 450 мест, выставочные холлы, релакс-зоны, тренажерный зал, помещения для театра мод, занятий хореографией и пением, студия раннего развития.

Открыть центр «На Ленинградской» планируют к маю 2020 года.