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Общество

В Пензе торжественно открыли центр культурного развития «Губернский»

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Еще на подходе к тому месту, где раньше стоял гарнизонный Дом офицеров, несложно было догадаться, что внутри современного здания происходит что-то очень важное. На церемонию торжественного открытия центра культурного развития «Губернский» гости начали собираться задолго до ее начала. В фойе - стенды с фотографиями в стиле «было/стало» и люди, которые не скрывают своего восхищения от увиденного.

«Здесь есть все, особенно для детей много разных кружков. Также будут и кружки для взрослых», - сообщила художник-постановщик центра культурного развития «Губернский» Екатерина Громова.

«Я здесь в первый раз после того, как его переделали. Очень современно», - отметила жительница Пензы Вероника Абрамова.

Дом офицеров был закрыт в 2014 году. Его признали аварийным. А после передачи здания Министерством обороны в собственность области началась реконструкция.

«Мы здесь практически жили и видели весь процесс преображения - и когда здесь было страшно находиться, и когда появились первые стены, отделка, необыкновенная иллюминация, световое решение всех помещений. Я думаю, что дизайн этого учреждения - самый современный в Пензенской области», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

«Центр культурного развития «Губернский» полностью построен за счет средств региона - это около 700 миллионов рублей», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Несмотря на то что губернатор Иван Белозерцев лично следил за всеми этапами строительства объекта, даже его ждал сюрприз - подарок от юной пензячки.

Что касается площади центра культурного развития, то она увеличилась на 1 300 квадратных метров по сравнению с тем, что было.

«Здесь созданы все условия для занятий наших детей, и взрослых, и ветеранов. Я хочу всех поблагодарить, что нам вместе удалось это сделать», - произнес Иван Белозерцев.

Перед тем как сцену нового центра заняли творческие коллективы, на ней состоялось награждение тех, кто участвовал в реконструкции «Губернского».

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Гость||

Это Курдова там жила?Да ее на работе то не бывает.

Гость||

Почему не все в масках?

Гость||

700 миллионов скостили в конечном итоге с малоимущих и пенсионеров. Реструктуризация цены Дома за счёт урезания выплат и роста цен.

Гость||

Пусть до раньше здание было в плане архитектуры не очень ,зато сразу было видно ,что это учреждение культуры ,нынче в плане архитектуры это типичный типовой торговый центр .Почему за такие огромные деньги нельзя было сделать нормальный фасад? Как же Ходос и Иоффе своими творениями уродуют город.

Гость||

Это что же открылось с группой "Мариванна"? И кто там теперь будет собираться????

Гость||

Надеюсь, что частных там не будет кружков и танцевальных коллективов!

Гость||

здание на Красные холмы похоже

Гость||

А какие там будут коллективы? Бесплатные??? На чем они деньги зарабатывать станут????

Гость||

Бесплатные кружки и секции только в СССР были. Теперь все за деньги. Для избранных.

Гость||

Как житель Западной Поляны могу сказать, что заявления про "от старого здания остался только фундамент" - немножечко лапша на уши. Мы весь процесс наблюдали своими глазами, там только внешние стены укрепили, надстроили немножко и чем-то обшили. И внутри, судя по тому, что показывают, ремонт чисто косметический. По крайней мере, фойе хорошо знакомо, и в зрительном зале только стулья поменяли. Интересно, на что потрачены такие большие деньги?

Гость||

Гость писал(a):

Как житель Западной Поляны могу сказать, что заявления про "от старого здания остался только фундамент" - немножечко лапша на уши. Мы весь процесс наблюдали своими глазами, там только внешние стены укрепили, надстроили немножко и чем-то обшили. И внутри, судя по тому, что показывают, ремонт чисто косметический. По крайней мере, фойе хорошо знакомо, и в зрительном зале только стулья поменяли. Интересно, на что потрачены такие большие деньги?
На распилы и откаты.

Гость||

Гость писал(a):

Как житель Западной Поляны могу сказать, что заявления про "от старого здания остался только фундамент" - немножечко лапша на уши. Мы весь процесс наблюдали своими глазами, там только внешние стены укрепили, надстроили немножко и чем-то обшили. И внутри, судя по тому, что показывают, ремонт чисто косметический. По крайней мере, фойе хорошо знакомо, и в зрительном зале только стулья поменяли. Интересно, на что потрачены такие большие деньги?
На дизайн фонарей-швабр.))) Здание выполнено в ужасном цветовом тоне и да согласен ,похоже на ТЦ ,только названия не хватает.

Гость||

Требовать будут отчеты о платных услугах.

Гость||

а банк губернский тоже был?

Гость||

Зайцы были, прыгающие на улице!!!!!!!!! Че с наружи, то внутри!!!!

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Имя: Гость
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