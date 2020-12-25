В Пензе торжественно открыли центр культурного развития «Губернский»

25.12.2020 | 19:27

Еще на подходе к тому месту, где раньше стоял гарнизонный Дом офицеров, несложно было догадаться, что внутри современного здания происходит что-то очень важное. На церемонию торжественного открытия центра культурного развития «Губернский» гости начали собираться задолго до ее начала. В фойе - стенды с фотографиями в стиле «было/стало» и люди, которые не скрывают своего восхищения от увиденного.

«Здесь есть все, особенно для детей много разных кружков. Также будут и кружки для взрослых», - сообщила художник-постановщик центра культурного развития «Губернский» Екатерина Громова.

«Я здесь в первый раз после того, как его переделали. Очень современно», - отметила жительница Пензы Вероника Абрамова.

Дом офицеров был закрыт в 2014 году. Его признали аварийным. А после передачи здания Министерством обороны в собственность области началась реконструкция.

«Мы здесь практически жили и видели весь процесс преображения - и когда здесь было страшно находиться, и когда появились первые стены, отделка, необыкновенная иллюминация, световое решение всех помещений. Я думаю, что дизайн этого учреждения - самый современный в Пензенской области», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

«Центр культурного развития «Губернский» полностью построен за счет средств региона - это около 700 миллионов рублей», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Несмотря на то что губернатор Иван Белозерцев лично следил за всеми этапами строительства объекта, даже его ждал сюрприз - подарок от юной пензячки.

Что касается площади центра культурного развития, то она увеличилась на 1 300 квадратных метров по сравнению с тем, что было.

«Здесь созданы все условия для занятий наших детей, и взрослых, и ветеранов. Я хочу всех поблагодарить, что нам вместе удалось это сделать», - произнес Иван Белозерцев.

Перед тем как сцену нового центра заняли творческие коллективы, на ней состоялось награждение тех, кто участвовал в реконструкции «Губернского».