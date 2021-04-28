Прокуратура нашла многочисленные нарушения в Сосновском интернате

28.04.2021 | 08:08

В прокуратуре рассказали о нарушениях, выявленных в Сосновском психоневрологическом интернате. В учреждении содержатся пожилые люди и инвалиды, имеющие психические расстройства.

При проверке обнаружены нарушения противопожарных требований. Оказалось, система оповещения в лечебно-административном корпусе смонтирована без учета того, что у некоторых из обитателей интерната ограниченный слух и зрение. На дверях лестничных клеток не было приспособлений для самозакрывания. Замки на дверях эвакуационных выходов нельзя было открыть изнутри без ключа. Персоналу не хватало электрических фонарей на случай возможной эвакуации.

«Кроме того, выявлены нарушения социального, бюджетного и санитарно-эпидемиологического законодательства. В учреждении не обеспечено необходимое количество медицинского персонала. Нарушались требования к содержанию отчетов о выполнении интернатом государственного задания. Не было в полной мере обеспечено условие открытости и доступности информации о финансово-экономической деятельности учреждения в сети Интернет», - перечислила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Покрытие потолков и стен в некоторых помещениях было повреждено. Из-за этого проводить надлежащую уборку и дезинфекцию не представлялось возможным.

Районная прокуратура возбудила административное дело по ст. 15.15.5-1 КоАП РФ (невыполнение государственного (муниципального) задания), директору ГАУСО ПО «Сосновский ПНИ» было объявлено предупреждение. Кроме того, его привлекли к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

После проверки значительную часть нарушений устранили.

Ранее прокуратура выявила многочисленные нарушения в учреждении социального обслуживания в Кичкилейке. Областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов проинспектировали дважды: после жалобы воспитанницы на педагога и после побега двух подростков.

«Сотрудники прокуратуры выявили ряд недостатков в профилактической работе с находящими в отделении приюта несовершеннолетними и отсутствие контроля за ними со стороны центра и образовательной организации», - сообщила тогда Светлана Артамонова.