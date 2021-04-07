Проверка центра в Кичкилейке может закончиться уголовным делом

07.04.2021 | 16:41

Прокуратура Пензенского района завершила проверку в областном социально-реабилитационном центре для детей и молодых инвалидов в поселке Кичкилейка.

Прокуроры заинтересовались обстановкой в учреждении соцзащиты после конфликта между воспитанниками и педагогами.

18 марта в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась девочка, которая рассказала о напряженных отношениях между подростками и сотрудниками центра, в частности психологом. Руководство учреждения опровергло заявление о травле, подчеркнув, что речь идет лишь об отсутствии взаимопонимания. В конфликте разбиралась и уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Прокурорская проверка выявила немало нарушений. Так, с сиротами-инвалидами в качестве педагога-психолога работал человек без опыта в этой сфере и не нашедший подход к детям. Руководитель учреждения, зная о конфликте, не встал на защиту воспитанников.

«Кроме того, должностные лица центра не проинформировали иные органы системы профилактики о наличии у одной из воспитанниц проблем в психоэмоциональной сфере», - добавила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Материалы направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В отношении центра возбуждено административное дело по факту непредоставления информации.

Выяснилось и другое: сотрудники центра долгое время не обращались с заявлениями о включении воспитанников в список детей-сирот, которых должны обеспечить жильем. А в отделе образования администрации Пензенского района сотрудники органа опеки и попечительства не проверяли условия, в которых жили сироты-инвалиды.

Прокурор внес представления начальнику отдела образования и министру труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

«Акты реагирования находятся на рассмотрении, устранение нарушений поставлено на контроль прокуратуры области», - сообщила Светлана Артамонова.