Сетевое издание|18+|Понедельник|26 апр 2021|12:04
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Происшествия

Сбежавших воспитанников центра в Кичкилейке быстро нашли

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Сетевому изданию «ПензаИнформ» стало известно, что случай в реабилитационном центре в Кичкилейке, о котором шла речь на планерке в региональном правительстве в понедельник, 26 апреля, имел место несколько недель назад.

По неофициальным данным, группа детей (около пяти человек), которых на специальном микроавтобусе возят в школу, сбежала. Ребят быстро нашли и доставили в центр. За время отсутствия с ними ничего плохого не случилось.

«Все, что происходит в Кичкилейке, меня возмущает. Там нездоровая атмосфера, из мест, где хорошо, дети никогда не бегают», - подчеркнул на планерке врио губернатора Олег Мельниченко.

Он поручил уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой вместе с врио министра труда, соцзащиты и демографии Алексеем Качаном съездить на место и разобраться в ситуации.

«Даю неделю срока», - подытожил он.

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Гость||

Столярова без пинка начальника с места не двинется, у самой инициативы ноль! Да и понятное дело -пенсионерка!

Гость||

Из-за таких сложных детей страдают воспитатели и педагоги.Раньше были спец.школы и там был порядок и дети боялись даже рот открыть.Жаль воспитателей.Низкий им поклон.

Гость||

Переводите этих выродков сразу на зону

Имя: Гость
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