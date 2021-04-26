Сбежавших воспитанников центра в Кичкилейке быстро нашли

Сетевому изданию «ПензаИнформ» стало известно, что случай в реабилитационном центре в Кичкилейке, о котором шла речь на планерке в региональном правительстве в понедельник, 26 апреля, имел место несколько недель назад.
По неофициальным данным, группа детей (около пяти человек), которых на специальном микроавтобусе возят в школу, сбежала. Ребят быстро нашли и доставили в центр. За время отсутствия с ними ничего плохого не случилось.
«Все, что происходит в Кичкилейке, меня возмущает. Там нездоровая атмосфера, из мест, где хорошо, дети никогда не бегают», - подчеркнул на планерке врио губернатора Олег Мельниченко.
Он поручил уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой вместе с врио министра труда, соцзащиты и демографии Алексеем Качаном съездить на место и разобраться в ситуации.
«Даю неделю срока», - подытожил он.
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