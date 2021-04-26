После побега подростков прокуратура проверила центр в Кичкилейке

26.04.2021 | 15:51

Прокуратура Пензенской области потребовала от руководства реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов в селе Кичкилейка устранить недостатки в работе с подростками.

Учреждение сотрудники надзорного органа проверили после очередного инцидента. 19 апреля группа детей (пять человек 2005-2008 года рождения), которую на специальном микроавтобусе возят в школу, сбежала. Ребят быстро нашли и доставили в центр. За время отсутствия с ними ничего плохого не случилось.

«Сотрудники прокуратуры выявили ряд недостатков в профилактической работе с находящими в отделении приюта несовершеннолетними и отсутствие контроля за ними со стороны центра и образовательной организации», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Директорам ГБУ ССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов» и МОБУ СОШ ст. Леонидовка внесли представления об устранении нарушений. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Ранее одна из воспитанниц центра в Кичкилейке обратилась в редакцию PenzaInform.ru и попросила о помощи.

«Работники центра над нами начали издеваться. Вначале говорили, что мы тупые и ни на что не годимся, а потом стали угрожать, что отправят нас в психушку, посадят на таблетки», - поделилась историей девочка-подросток.

Также она рассказала, что из-за действий психолога ее подруга попыталась расстаться с жизнью, после чего ее госпитализировали. Затем в учреждении началась проверка. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело.