Условия жизни воспитанников центра в Кичкилейке проверяет прокуратура

19.03.2021 | 16:24

Конфликтом между сотрудниками и воспитанниками областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов, расположенном в поселке Кичкилейка, занялась прокуратура. Работники ведомства проводят проверку соблюдения прав несовершеннолетних.

18 марта в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась девочка, которая рассказала о напряженных отношениях между подростками и сотрудниками центра, в частности психологом.

«Я как самая старшая прошу помощи. Пожалуйста, помогите нам. Я просто от всего уже устала, просто от всего устала», - написала она, назвав сложившуюся ситуацию ужасной.

Руководство учреждения опровергло заявление о травле, подчеркнув, что речь идет лишь об отсутствии взаимопонимания. Чтобы снять напряжение, сотрудницу перевели в другое отделение, с этой недели с детьми начали работать два других психолога.

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова сообщила, что конфликт урегулирован.

В реабилитационный центр организованно прибыли работники районного ведомства для проверки фактов, изложенных в видеообращении девочки.

«Проведены встречи с воспитанниками и коллективом реабилитационного центра, проверены условия проживания и воспитания несовершеннолетних, дана оценка эффективности реализации органами опеки и попечительства полномочий по защите их прав. При наличии основании будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.