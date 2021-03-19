Общество

Условия жизни воспитанников центра в Кичкилейке проверяет прокуратура

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Конфликтом между сотрудниками и воспитанниками областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов, расположенном в поселке Кичкилейка, занялась прокуратура. Работники ведомства проводят проверку соблюдения прав несовершеннолетних.

18 марта в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась девочка, которая рассказала о напряженных отношениях между подростками и сотрудниками центра, в частности психологом.

«Я как самая старшая прошу помощи. Пожалуйста, помогите нам. Я просто от всего уже устала, просто от всего устала», - написала она, назвав сложившуюся ситуацию ужасной.

Руководство учреждения опровергло заявление о травле, подчеркнув, что речь идет лишь об отсутствии взаимопонимания. Чтобы снять напряжение, сотрудницу перевели в другое отделение, с этой недели с детьми начали работать два других психолога.

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова сообщила, что конфликт урегулирован.

В реабилитационный центр организованно прибыли работники районного ведомства для проверки фактов, изложенных в видеообращении девочки.

«Проведены встречи с воспитанниками и коллективом реабилитационного центра, проверены условия проживания и воспитания несовершеннолетних, дана оценка эффективности реализации органами опеки и попечительства полномочий по защите их прав. При наличии основании будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость||

Столярова, как всегда, по телефону все урегулировала

Гость||

А толку?

Гость||

Вообще-то не сотрудницу надо переводить, а менять директора центра, но это же Пенза и одно кумовство.

Гость||

Гость писал(a):

Вообще-то не сотрудницу надо переводить, а менять директора центра,
Вот это правильно.

Гость||

Гость писал(a):

Столярова, как всегда, по теле
нельзя доверять

Гость||

Гость писал(a):

Условия жизни воспитанников центра в Кичкилейке проверяет прокуратура
Пусть себя проверят.

Гость||

Комментаторы, Столярова приезжала к нам в центр и встречалась с девочкой! Че пишите то ?

Гость||

Пусть специалист Столярова возьмёт теперь эту девочку к себе на воспитание. Это будет красивым и логичным завершением всей этой истории.

Гость||

Будущие наркоманки и уголовницы

Гость||

Гость писал(a):

Вообще-то не сотрудницу надо переводить, а менять директора центра, но это же Пенза и одно кумовство.
Согласны.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|19.03.2021 18:51|

Будущие наркоманки и уголовницы

Они могут стать ими, но могут и не стать, если будет соответствующее воспитание! А ты уже ....., они?

Имя: Гость
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