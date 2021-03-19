Общество

В Кичкилейке опровергли заявление подростка о травле

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В областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кичкилейке (подведомственном учреждении регионального минтруда) прокомментировали ситуацию, о которой рассказала девочка-подросток, пожаловавшаяся на травлю.

По словам заместителя директора Елизаветы Шебуняевой, разногласия между подростком и психологом действительно были. Чтобы снять напряжение, на прошлой неделе было решено перевести сотрудника в другое отделение, с этой недели с детьми начали работать два других психолога.

«По сути, это даже не конфликт - это отсутствие взаимопонимания. Мы постарались решить проблему, потому что наша задача - сделать пребывание воспитанников комфортным, в том числе и в психологическом плане», - подчеркнула Елизавета Шебуняева.

Замдиректора пояснила, что детей призывают к порядку, соблюдению общих правил - к примеру, пользоваться телефоном только в определенные часы, ложиться спать в установленное время, посещать учебные занятия или подключаться к ним в режиме онлайн.

«Девочки-подростки не хотят укладываться в данные рамки. Абсолютная неправда по поводу издевательств. Телефоны и другие личные вещи у них никто не отбирал, в перемещении не ограничивал. Что касается фразы «наплевала подруге на кровать», то это было непреднамеренно: психологу просто стало плохо, пошел рвотный рефлекс», - отметила Елизавета Шебуняева.

Говоря о девочке, которая якобы пыталась свести счеты с жизнью из-за нападок со стороны сотрудников учреждения, замдиректора пояснила, что по показаниям несовершеннолетняя действительно периодически проходит лечение в психиатрической больнице.

«Это происходит, когда возникает необходимость: усиливается агрессия, появляются попытки навредить себе, своему здоровью», - перечислила Елизавета Шебуняева.

Девочка обратилась в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» 18 марта. «Я как самая старшая прошу помощи. Пожалуйста, помогите нам. Я просто от всего уже устала, просто от всего устала», - написала она, назвав сложившуюся ситуацию ужасной.

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Гость||

в таких учреждениях не взаимопонимание,а именно конфликт.....

Гость||

Рвотный рефлекс? Ещё лучше наблевала на кровать подростка

Гость||

В системе образования Вороновым под кураторство Рябмхиной не утихают скандалы

Это они губеру гадят или он их выставляет напоказ ?

Гость||

Получается всё что девочка написала всё правда а теперь руководство пытается хоть как-то отмазаться

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Что касается фразы «наплевала подруге на кровать», то это было непреднамеренно: психологу просто стало плохо, пошел рвотный рефлекс»,
Шикарно! Похоже в искусстве отмазок уже нет равных!

Гость||

Психолог блеванут подростку на кровать?

Круто

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Что касается фразы «наплевала подруге на кровать», то это было непреднамеренно: психологу просто стало плохо, пошел рвотный рефлекс», - отметила Елизавета Шебуняева.
Просто нечто))))

Гость||

Хорошо не насрал

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Что касается фразы «наплевала подруге на кровать», то это было непреднамеренно: психологу просто стало плохо, пошел рвотный рефлекс», - отметила Елизавета Шебуняева.
Сами то поняли, что написали/сказали?

Хотя для прокуратуры прокатит, наверное...

Гость||

Верю ребенку!!!

Гость||

Сейчас подростка накачают психотропными до овощного состояния.

Гость||

Респрессивная психиатрия

Дети больные и психологи палачи. А администрация самозабвенно ворует

Гость||

penzainform.ru писал(a):

то касается фразы «наплевала подруге на кровать», то это было непреднамеренно: психологу просто стало плохо, пошел рвотный рефлекс»,
У прапорщика и сержанта полиции, находившимся в помещении с задержанным, от сложности и напряженности службы стало плохо, у них начались судороги, выражавшиеся в непреднамеренном сокращении нижних и верхних конечностей, которые приходили соприкосновение с туловищем и головой задержанного...

Гость||

Гость писал(a):

У прапорщика и сержанта полиции, находившимся в помещении с задержанным, от сложности и напряженности службы стало плохо, у них начались судороги, выражавшиеся в непреднамеренном сокращении нижних и верхних конечностей, которые приходили соприкосновение с туловищем и головой задержанного...
очень похоже на сегодняшние отмазки всякими инстанциями

Гость||

Неравная борьба. Девочке нужен адвокат, а данному учреждению прокурор.

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Имя: Гость
Комментарий:

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