В Кичкилейке опровергли заявление подростка о травле

19.03.2021 | 12:02

В областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кичкилейке (подведомственном учреждении регионального минтруда) прокомментировали ситуацию, о которой рассказала девочка-подросток, пожаловавшаяся на травлю.

По словам заместителя директора Елизаветы Шебуняевой, разногласия между подростком и психологом действительно были. Чтобы снять напряжение, на прошлой неделе было решено перевести сотрудника в другое отделение, с этой недели с детьми начали работать два других психолога.

«По сути, это даже не конфликт - это отсутствие взаимопонимания. Мы постарались решить проблему, потому что наша задача - сделать пребывание воспитанников комфортным, в том числе и в психологическом плане», - подчеркнула Елизавета Шебуняева.

Замдиректора пояснила, что детей призывают к порядку, соблюдению общих правил - к примеру, пользоваться телефоном только в определенные часы, ложиться спать в установленное время, посещать учебные занятия или подключаться к ним в режиме онлайн.

«Девочки-подростки не хотят укладываться в данные рамки. Абсолютная неправда по поводу издевательств. Телефоны и другие личные вещи у них никто не отбирал, в перемещении не ограничивал. Что касается фразы «наплевала подруге на кровать», то это было непреднамеренно: психологу просто стало плохо, пошел рвотный рефлекс», - отметила Елизавета Шебуняева.

Говоря о девочке, которая якобы пыталась свести счеты с жизнью из-за нападок со стороны сотрудников учреждения, замдиректора пояснила, что по показаниям несовершеннолетняя действительно периодически проходит лечение в психиатрической больнице.

«Это происходит, когда возникает необходимость: усиливается агрессия, появляются попытки навредить себе, своему здоровью», - перечислила Елизавета Шебуняева.

Девочка обратилась в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» 18 марта. «Я как самая старшая прошу помощи. Пожалуйста, помогите нам. Я просто от всего уже устала, просто от всего устала», - написала она, назвав сложившуюся ситуацию ужасной.