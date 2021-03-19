Общество

В Кичкилейке рассмотрят вопрос о профпригодности психолога

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Проблемная ситуация, возникшая между воспитанницей и сотрудницей реабилитационного центра в Кичкилейке, урегулирована. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила сама девочка днем в пятницу, 19 марта.

По ее словам, они пообщались с детским омбудсменом Еленой Столяровой и нашли выход.

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области также прокомментировала итоги встречи. Она рассказала, что группа детей прибыла в центр в 2019 году из Нижнего Ломова и встретилась с психологом, которая заявила: дети должны в обязательном порядке являться к ней на прием.

Некоторые ребята отказались, и сотрудница приказала им писать объяснительные по этому поводу, чего делать не имела права.

«Как сообщила девочка, психолог позволяла себе повышать голос, хотя должна была понимать, что дети особенные, к ним нужен особый подход. Если психолог не способен снимать конфликты, то ему там не место. Те, кто работает в таких учреждениях, должны четко это понимать. О хамском поведении с их стороны не может быть и речи.

Других претензий у девочки не было, то есть речь идет о межличностном конфликте. Я дала девочке свои телефоны, чтобы при необходимости она могла обращаться ко мне напрямую», - высказалась Елена Столярова.

Она уточнила, что в ближайшее время кадровый вопрос должен быть решен. Учредитель - региональный минтруд - и руководство центра рассмотрят вопрос о профпригодности психолога.

«Ее перевели в другое отделение, но это не выход. Все равно дети с ней пересекаются. Сейчас у воспитанниц новый психолог, они от него в восторге, сказали, что будут ходить на приемы», - заключила омбудсмен.

Вечером 18 марта девочка обратилась в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ». «Я как самая старшая прошу помощи. Пожалуйста, помогите нам. Я просто от всего уже устала, просто от всего устала», - написала она, назвав сложившуюся ситуацию ужасной.

Руководство учреждения опровергло заявление о травле, подчеркнув, что речь идет лишь об отсутствии взаимопонимания.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

что дети особенные,
Не в себе?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Она рассказала, что группа детей прибыла в центр в 2019 году из Нижнего Ломова и встретилась с психологом, которая заявила: дети должны в обязательном порядке являться к ней на прием.

Некоторые ребята отказались, и сотрудница приказала им писать объяснительные по этому поводу, чего делать не имела права.

Психолога который просит написать объяснительную надо саму отправлять к психологу. Пусть объясняет:penzainform.ru писал(a):
«Как сообщила девочка, психолог позволяла себе повышать голос, хотя должна была понимать, что дети особенные, к ним нужен особый подход. Если психолог не способен снимать конфликты, то ему там не место. Те, кто работает в таких учреждениях, должны четко это понимать. О хамском поведении с их стороны не может быть и речи.

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