Мэрия прокомментировала «уничтожение» саженцев в Заре

02.11.2020 | 17:45

В понедельник, 2 ноября, федеральное интернет-издание Mash опубликовало пост о парке в пензенском микрорайоне Заря. Герой сюжета - местный активист Виктор Небога.

«В Пензе сровняли с землей парк, который жители высадили полгода назад. Ранее этот же парк они отсудили у мэрии, но он сгорел», - пишет Mash.

По словам Небоги, по саженцам проехалась техника: «Тракторист ехал, видел зеленое дерево и даже не затормозил. Он сколько раз здесь ходил туда-сюда, туда-сюда». Он сообщил, что пришлось вызвать полицию, чтобы разобрались во всем.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области подтвердили, что в отдел полиции № 3 30 октября поступало заявление, по которому в настоящее время проводится проверка.

Кроме того, информацию о гибели зеленых насаждений прокомментировали в городской администрации.

«2 ноября 2020 года на место выехали представители Управления по делам ГОЧС города Пензы. В ходе проверки установлено, что высаженные в рамках акции «Сад памяти» сосны в порядке. Зона их высадки по периметру окошена и опахана в противопожарных целях. Последний раз данные работы проводились 23 октября.

Зеленые насаждения на земельном участке, расположенном в этом же микрорайоне и предоставленном частному лицу под цели благоустройства, также в наличии. В то же время правообладатель данного участка не исполняет свои обязательства по его содержанию в части противопожарных мер в виде покоса травы и проведения его опашки», - ответила пресс-служба мэрии.

5 апреля 2020 года рядом с улицей Новоселов в Заре загорелась сухая трава. Огонь прошел несколько десятков гектаров. 10 апреля прокуратура начала проверку по данному факту.

Выяснилось, что на земельных участках, прилегающих к Заре, траву не косили и не убирали, опашка территории по периметру не проводилась. Ответственность за это несет администрация Октябрьского района Пензы.

Кроме того, руководство мэрии Пензы проигнорировало информацию ГУ МЧС России по Пензенской области о необходимости особого противопожарного режима на соответствующих территориях. Он был введен только 10 апреля.

Главам администраций Пензы и Октябрьского района внесли представления. Вскоре руководитель района Евгений Гусейнов покинул свой пост.

Прокуратура пришла к выводу, что к пожару привела ненадлежащая работа должностных лиц, и усмотрела в их действиях признаки халатности.